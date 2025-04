La Splendida d’Italia Marche 2025 ricevuta dal Sindaco di Terre Roveresche

0 Condividi Facebook Twitter

Terre Roveresche (PU) – Vanessa Galdenzi 20 anni di Piagge Terre Roveresche vincitrice del titolo regionale Splendida d’Italia Marche Winter tour 2024/2025 è stata ricevuta questa mattina in municipio dal sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, che si è complimentato per il risultato ottenuto dalla giovane concittadina soffermandosi sull’importante tema purtroppo attuale della lotta al femminicidio che il concorso nazionale Splendida d’Italia organizzato da Francesca Cecchini promuove in ogni singola selezione in ben 8 regioni italiane.

Un grande in bocca al lupo alle ragazze marchigiane che partiranno proprio oggi per Chianciano Terme sede della Finale nazionale appuntamento sabato 12 aprile per eleggere la Splendida d’Italia Winter tour 2024/2025 con l’attore Sergio Muniz in veste di padrino ufficiale.

Pubblicità