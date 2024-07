La storia della Borghetti Bugaron Band con un nuovo video e un concerto

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Recentemente protagonista di un bellissimo servizio su Rai3 Marche a cura di Lucio Cristino per la trasmissione “Buongiorno Regione” (disponibile su RAI News: https://bit.ly/bbb_tgregione), la Borghetti Bugaron Band presenta il nuovo singolo “Ancora qua”, online su tutte le piattaforme digitali dal 10 luglio 2024. Il brano rappresenta un altro capitolo del loro album “diffuso” pubblicato “a puntate”.

“Ancora qua” è una ballata dal ritmo incalzante e tranquillo, simile alle onde del mare e riflette sull’importanza della narrazione come prova della nostra esistenza e come unica forma possibile di eternità. Ispirato come sempre dai grandi filosofi, il frontman Nicola Gaggi guida il concept del brano nei 36 anni di carriera della Borghetti Bugaron Band evidenziando la loro incessante voglia di raccontare storie attraverso album e canzoni.

Pubblicità

Il brano, scritto questa volta in italiano -come già accaduto in passato- e non nel loro amato dialetto fanese, dimostra che, come sottolinea anche il grande Vasco Rossi “le canzoni nascono da sole”, hanno una vita propria e decidono autonomamente come vogliono essere interpretate. Arrangiato e prodotto dal talentuoso Niccolò Serafini, che ha già collaborato ai precedenti successi “El Stradin”, “El Bar Gnesi” e “Stappa stappa”, “Ancora qua” è impreziosito inoltre da un emozionante assolo di sax del maestro Sauro Nicoletti.

Accompagnato da un videoclip autoprodotto, il nuovo singolo diventa così la colonna sonora dell’estate della Borghetti Bugaron Band che, con l’occasione, invita tutti i suoi numerosi fans e amici all’atteso concerto rock che si terrà il prossimo 14 Agosto alle h.21,15 nella bellissima Rocca Malatestiana di Fano, con la partecipazione di ospiti speciali e un’introduzione di Andrea “Ploto” Lodovichetti.

I biglietti per l’evento, che rientra nella programmazione “Musicology” di Fano Rocca 2024, sono disponibili su Live Ticket (https://shorturl.at/LqQqA).