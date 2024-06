L’Assessore Antonini a Smau Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “SMAU è un’iniziativa importante per il nostro territorio perché crea una preziosa occasione di incontro tra le start-up, portatrici di competenze ed esperienze specifiche, e le imprese consolidate del territorio, per uno sviluppo complessivo dell’ecosistema imprenditoriale ed economico della nostra regione, anche in logica di attrazione degli investimenti. L’innovazione è fondamentale e come Regione Marche siamo impegnati per creare diverse opportunità che supportino la crescita delle nostre imprese, consapevoli che se le imprese riescono a interpretare in maniera corretta il paradigma dell’open innovation e della transizione digitale, sapranno rimanere competitive e consolidare la loro presenza sui mercati internazionali. A breve aprirà un bando regionale dedicato alle start up innovative con una dotazione di circa 10 milioni di euro destinati sia alle nuove idee d’impresa che al consolidamento delle aziende già avviate”.

Queste le parole dell’assessore Andrea Maria Antonini che oggi ha partecipato a Smau Marche in corso per la seconda volta al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. Smau è il circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale che torna nelle Marche per il quarto anno nell’ambito del suo Roadshow, dopo le tappe di Parigi e San Francisco. La scelta reiterata delle Marche è dovuta al fatto che Smau ritiene che questa regione sia tra le realtà più sorprendenti e attive in Italia e in Europa per i temi riguardanti l’intelligenza artificiale, il digital twin e la sicurezza informatica grazie alla stretta collaborazione tra imprese, istituzioni come la Regione e start up.

In occasione dell’evento, hanno ricevuto il Premio Marche Terra del Benessere, le migliori 3 imprese innovative del territorio operanti su tematiche legate al benessere, ovvero realtà che con il loro lavoro ogni giorno promuovono uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale. Si tratta di CliWell di Corridonia, BIOLAB di Ascoli e Ste di Petriano.

Invece a 10 start up è stato assegnato il riconoscimento Smau Innovation Award invece che premia le aziende che hanno introdotto soluzioni innovative con le quali sono state in grado di dare un contributo tangibile in termini di innovatività non solo alla loro realtà, ma anche alla crescita dell’intero sistema Paese in una logica di Co-Innovazione e/o Open Innovation. Sono: Fedrigoni, Adriatica oli, Fileni, Sabelli, TMT, Dami, Moretti Forni, National service Company, Sailmaker International, Comune di Tolentino.