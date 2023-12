Latini (Lega): “Dal governo oltre 9 milioni per gli impianti sportivi delle Marche”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – In arrivo dal Governo oltre 9 milioni di euro per la rigenerazione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti sportivi in 13 comuni Marchigiani.

Lo riferisce l’on. Giorgia Latini, segretario della Lega Marche e membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei deputati sottolineando, ancora una volta, l’importanza formativa della pratica sportiva.

“Le Marche sono state e restano tra le più attive e lungimiranti regioni italiane nel puntare sullo sport come strumento formativo e di prevenzione sanitaria – ricorda Latini che è stata anche assessore allo sport delle Marche – Disporre di impianti adeguati è fondamentale e propedeutico ad un incremento della pratica che, è proprio il caso di dirlo, fa bene in tutti i sensi”.

In provincia di Pesaro-Urbino sono stati finanziati i progetti di Pesaro (440mila euro) e Gabicce (560mila euro); sono tre quelli in provincia di Ancona dove 700mila euro arriveranno a Cerreto D’Esi, 632,7mila al capoluogo e 456mila a Monte San Vito. Cinque gli interventi in provincia di Macerata cui va oltre un terzo delle risorse complessive per effettuare interventi nei comuni di Camerino (700mila euro), Macerata (646mila euro), Morrovalle (700mila euro), Potenza Picena (700mila euro) e Tolentino (700mila euro). Il Fermano, infine, si aggiudica tre finanziamenti da 700mila euro ciascuno destinati a Fermo, Porto San Giorgio e Rapagnano.