Lavoro, Ucchielli scrive alla Regione per rafforzare Pesaro e Morciola

Pian del Bruscolo (PU) – Nei giorni scorsi il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Sen. Palmiro Ucchielli, ha inviato una nuova lettera al Presidente della Regione Marche, Dott. Francesco Acquaroli, e al neo Assessore alla Formazione Professionale e al Lavoro, Dott. Tiziano Consoli, per chiedere il potenziamento del Centro per l’Impiego di Pesaro e il ripristino dei corsi nelle cinque aule laboratorio e per l’utilizzo della sala convegni nella sede decentrata di Vallefoglia del Punto Informativo Lavoro presso il Centro Commerciale “Le Cento Vetrine” di Morciola.

Ucchielli ribadisce la necessità di garantire risposte puntuali e professionali alle richieste di cittadini e imprese in materia di lavoro, offrendo attività formative mirate alle esigenze delle aziende, molte delle quali faticano a reperire personale adeguatamente formato.

Il Presidente sottolinea come il Punto Informativo Lavoro possa tornare a essere un riferimento centrale per corsi specifici utili al tessuto imprenditoriale locale, oltre che per la diffusione di informazioni sui contributi regionali e non, a sostegno soprattutto delle piccole realtà che non aderiscono alle associazioni di categoria e che si rivolgono al servizio per la ricerca di personale qualificato e per contrastare la crescente disoccupazione.

Ricorda inoltre che, prima dell’emergenza sanitaria, l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo – insieme agli uffici del PIL – offriva servizi legati alle politiche per il lavoro in collaborazione con l’A.T.S. n. 1 e il Centro per l’Impiego di Pesaro, tra cui lo sportello immigrazione e il servizio Informagiovani, una sinergia rivelatasi strategica per rispondere alle diverse esigenze del territorio. Per queste ragioni, Ucchielli chiede alla Regione una programmazione formativa più adeguata e il ripristino della gestione congiunta della sala convegni del PIL, attualmente inutilizzata.

Il Presidente Ucchielli, nel mettere a disposizione il territorio dell’Unione dei Comuni come luogo di sperimentazione per l’utilizzo dei fondi dedicati all’incontro tra domanda e offerta, conclude auspicando il loro interessamento, augurando buon lavoro al Presidente della Regione e all’Assessore, e sollecitando un incontro al fine di collaborare insieme e rilanciare questo importante servizio.