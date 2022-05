L’azienda Olearia di Federica Pagliari vince il primo premio all’Oro del Mediterraneo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il prestigiosissimo Gran Galà dell’Olio 2022, l’oro d’Italia e del Mediterraneo svoltosi a Fano domenica scorsa è un appuntamento irrinunciabile per i cultori dell’olio di qualità. L’evento vede la partecipazione delle migliori aziende olearie di Italia ma anche di quelle estere. Il primo premio del Concorso L’Oro della Marche, per la sezione Aziende Agricole, nella categoria Fruttato medio Blend è stato conquistato dalla giovanissima imprenditrice Federica Pagliari, con Azienda nel Comune di Montefelcino. Federica, assaggiatrice Olea, nata e cresciuta nell’Azienda Agricola di Famiglia, ha deciso solo qualche anno fa, di fondare una propria azienda, acquistando un vecchio oliveto, oggi divenuto vero e unico protagonista di una produzione di qualità capace di conquistare consensi e premi in quasi tutti i concorsi dedicati.

L’olio Extravergine d’Oliva non è solo un delizioso condimento per alimenti noto già al tempo dei Greci e dei Romani ma rappresenta un alimento salutare capace di prevenire alcune patologie, come ad esempio quelle dell’apparato cardiovascolare. Nell’Olio Evo infatti è presente una notevole quantità di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, il suo contenuto di vitamine e di antiossidanti lo rendono un alimento fondamentale per il benessere e la salute a tutte le età e per questo rappresenta l’elemento prediletto della Dieta Mediterranea. Federica Pagliari ha accolto il premio con queste parole: “Il sentimento che provo è soddisfazione. Soddisfazione nel vedere premiato un intero anno di lavoro ma anche per riuscire a far conoscere quale grande olio può produrre un territorio come Montefelcino. Ma sono commossa nel vedere il mio prodotto come miglior eccellenza a livello nazionale ed internazionale, consapevole delle conoscenze profuse, della passione e della ricerca della qualità che posso traferire all’ Olio che produco.”

