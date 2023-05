0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Le bellezze e le eccellenze della provincia di Pesaro Urbino sulle bustine dello zucchero per promuovere il territorio. Confcommercio Marche Nord e Alberghi Consorziati hanno presentato un nuovo progetto di promozione e valorizzazione del territorio, nell’ambito dell’iniziativa Prodotti d’Eccellenza, resa possibile grazie alla partnership con l’azienda Personal Zucchero di Poggio Torriana di Rimini.

Nelle bustine dello zucchero che verranno distribuite in Italia e in Europa trovano spazio alcuni dei Comuni dell’Itinerario della Bellezza, progetto turistico di Confcommercio Marche Nord, da Pesaro a Fano, da Gradara a Gabicce, fino a Fossombrone, e altri come Acqualagna, Fermignano. Scorci meravigliosi, piazze, teatri, rocche, ma anche specialità enogastronomiche, tartufo, moretta, pizza Rossini. e il carnevale di Fano. Sedici immagini in totale che presto raddoppieranno con altri Comuni che hanno deciso di aderire al progetto.

«Siamo orgogliosi – ha esordito Luciano Cecchini, presidente di Alberghi Consorziati – di presentare questo bellissima iniziativa studiata da Personal Zucchero, che abbiamo deciso subito di sposare. Un veicolo promozionale importante, un’ottima idea per promuovere il nostro meraviglioso territorio e le sue tante eccellenze»

Per il Comune di Fano è intervenuto il vicesindaco Cristian Fanesi: «Una iniziativa promozionale davvero interessante che abbiamo deciso subito di sostenere. Ringraziamo per il coinvolgimento Confcommercio e l’azienda Personal Zucchero».

Molto soddisfatta la vicepresidente di Confcommercio Barbara Marcolini: «Questa è una collaborazione che potrà dare importanti risultati. Confcommercio ancora una volta c’è per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Lo zucchero è un prodotto di largo consumo, le bustine sono sicuramente un veicolo pubblicitario azzeccatissimo. È un ulteriore modo per promuovere l’Itinerario della Bellezza e in generale la nostra splendida provincia».

L’iniziativa ha trovato il consenso del presidente di Apa Hotel Paolo Costantini, Mauro Mandolini (Bagnini) e Gabriele Borgogelli, numero uno dei campeggiatori.

Ha quindi preso la parola il titolare dell’azienda Enzo Cinarelli: «Questa è una idea che abbiamo avuto ormai diversi anni fa e che sta riscuotendo un ottimo successo. Abbiamo ricenditori sia in Italia che in Europa e come azienda partecipiamo ai più importanti eventi fieristici. Abbiamo deciso di personalizzare queste bustine con immagini del territorio della provincia di Pesaro Urbino: crediamo possa essere un ottimo modo per contribuirealla sua promozione. Siamo partiti con sedici immagini e la distribuzione è già iniziata».