Le Marche stanziano 29 milioni di euro per innovazione e formazione

Ancona – “Nei prossimi tre anni, grazie ai Fondi Sociali Europei della programmazione 2021-2027, verranno investiti 14 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove startup e offrire ai giovani prospettive occupazionali e di crescita professionale nel nostro territorio. Parallelamente, stiamo sviluppando un vasto programma di formazione attraverso i centri regionali, gli istituti professionali e gli ITS, con interventi per altri 15 milioni di euro nel triennio”.

Con queste parole l’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, è intervenuto questa mattina al rinnovo della convenzione WINS – Winnow the Start-up per il triennio 2025–2028, firmata all’Auditorium “Nicola Recchi Franceschini” della Federazione Marchigiana BCC ad Ancona. WINS è il programma regionale che seleziona le idee più promettenti nate negli atenei marchigiani e le accompagna verso il mercato attraverso valutazione e supporto allo sviluppo d’impresa. L’evento ha riunito i vertici della Federazione, i Rettori delle quattro Università marchigiane e rappresentanti istituzionali, confermando la collaborazione tra Regione Marche, sistema accademico, e credito cooperativo.

Consoli ha sottolineato come la Regione intenda rafforzare il proprio ruolo di promotore di un ecosistema dell’innovazione in forte crescita, sostenendo spin-off, startup e nuove iniziative imprenditoriali. “Nei prossimi mesi verranno attivati 80 corsi professionali rivolti ai giovani – ha detto – con performance già molto positive: oltre il 90% dei partecipanti trova lavoro o avvia un’attività autonoma. A questo si aggiunge la recente misura “Restart”, sviluppata insieme all’assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Giacomo Bugaro, che mette a disposizione oltre 9 milioni di euro per favorire nuovi processi di avvio d’impresa”.

“I segnali sono positivi – ha ribadito Consoli –: le Marche stanno uscendo da una lunga fase di transizione economica. Cresce l’occupazione e il numero delle imprese si attesta oggi a 130.000, in gran parte (94%) piccole e medie aziende. I giovani chiedono opportunità reali e capacità di innovazione: la Regione sta lavorando perché trovino qui le condizioni per costruire il proprio futuro”.

WINS, nato nel 2019 con l’Università Politecnica delle Marche e oggi esteso agli Atenei di Camerino, Urbino e Macerata, si conferma uno strumento strategico per trasformare la ricerca in impresa. Decisivo il contributo del Credito Cooperativo che, attraverso 13 BCC e oltre 170 sportelli, assicura la diffusione delle progettualità innovative in tutto il territorio regionale.