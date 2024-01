Le Pro Loco al fianco di Pesaro 2024

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Le Pro loco marchigiane scendono in campo al fianco di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura per rafforzare un riconoscimento condiviso e partecipato con l’intero territorio. Siamo felici della vicinanza di una realtà che ben interpreta lo spirito collettivo di Pesaro 2024 e che sa veicolare i messaggi di solidarietà, partecipazione e ramificazione del progetto de ‘La natura della cultura’” spiega Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza, che ha accolto la delegazione dell’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia arrivata a Pesaro per la consegna simbolica delle tessere associative 2024.

Tessere che, in questo “anno straordinario”, sono dedicate a Pesaro 2024, il cui logo compare al centro dell’immagine della card attorniata dagli scatti dei 5 capoluoghi di provincia marchigiani che sarà distribuita ai 900mila soci delle 6200 Pro loco della nazione: “In questo modo promuoviamo le Marche, e Pesaro 2024 in particolare, tramite uno strumento molto familiare ai nostri associati; quasi 1 milione di persone che potranno conservare nei loro portafogli la card, e mostrarla ai loro amici, parenti e conoscenti – spiegano Marco Silla, presidente Unpli regionale, Damiano Bartocetti, presidente Unpli provinciale e Pierpaolo Diotallevi, consigliere nazionale Unpli -. È un modo per raccontare le ricchezze culturali e artistiche del nostro territorio, sostenere la bellezza locale e a farla apprezzare in Italia e nel mondo, dare un sostegno a Pesaro come meta di turismo culturale. Una visione sinergica, che si dimostra la migliore via per trasmettere in tutta la Penisola il valore della Capitale italiana della cultura”.

Pubblicità

Insieme alle tessere, i soci Unpli troveranno un foglio esplicativo che riporta un QR Code che rimanda agli appuntamenti presenti nei territori delle 6200 Pro loco, tra cui quelli previsti nei 50 comuni di Pesaro e Urbino, coinvolti nel progetto ’50×50: Capitali al quadrato’ di Pesaro 2024.