Le stelle dell’Anthropos in consiglio regionale

Ancona – Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha ricevuto a Palazzo delle Marche gli atleti iridati dell’ASD Anthropos di Civitanova Marche. “Il vostro è un esempio per tutta la comunità marchigiana”. Presente anche il Presidente dell’associazione sportiva, Nelio Piermattei. Agli atleti è stata consegnata una targa quale riconoscimento del Consiglio regionale per i risultati conseguiti.

“I vostri prestigiosi risultati, frutto dell’impegno, del sacrificio e della vocazione allo sport, siano l’esempio e la traccia da seguire per tutta la comunità marchigiana”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha accolto a Palazzo delle Marche gli atleti dell’ASD Anthropos di Civitanova Marche che sono risultati vincitori, nelle rispettive discipline, in competizioni di livello internazionale, recentemente tenutesi in Polonia e Portogallo.

Ai Virtus World Athletics Championships 2021, giochi che si sono svolti nella città polacca di Bydgoszcz, Dieng Ndiaga ha iscritto il suo nome tra i campioni del mondo degli 800 m., 1500 m. e staffetta 4x400m, Luigi Casadei è diventato campione del mondo nel lancio del giavellotto, Koutiki Tsilulu Ruud L.F. ha primeggiato nelle staffette 4×100 m. e 4×400 m., mentre Gaetano Schimmenti nella staffetta 4×100 m. A questi iridati ai mondiali di Polonia si aggiunge il risultato di Giorgio Farroni, campione del mondo in linea e a cronometro agli UCI ParaCycling road di Cascais (Portogallo). Molti di questi atleti hanno già staccato il pass per partecipare ai prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo. All’incontro di Palazzo delle Marche erano inoltre presenti Angelica Ghergo, vincitrice juniores nei 400 m. ostacoli, ai campionati italiani di atletica leggera di Grosseto, il preparatore atletico Michele Coppari (entrambi del Team atletica Marche) e il Presidente dell’ASD Anthropos Nelio Piermattei.

“Quella di oggi – ha proseguito Latini – è occasione per ringraziare anche tutte le numerose associazioni presenti sul territorio regionale che quotidianamente si impegnano per trasmettere ai giovani valori come la solidarietà, il sacrificio e la condisivione, elementi utili al raggiungimento di traguardi solo apparentemente impossibili da raggiungere”. In chiusura, il Presidente Latini ha voluto omaggiare tutti gli atleti di una targa, quale riconoscimento del Consiglio regionale per i prestigiosi risultati recentemente conseguiti.