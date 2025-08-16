Lega a Fano, presentata la candidatura al consiglio regionale di Annalisa Cornacchini

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È stata presentata questa mattina la candidatura al consiglio regionale di Annalisa Cornacchini. Lega a Fano continua ad aprirsi alla società civile e conferma la sua attenzione al mondo dello sport e delle infrastrutture sportive già prioritario nell’azione amministrativa dei nostri assessori in questo anno di governo della città. Quella di Annalisa è una storia profondamente legata allo sport, essendo arrivata a giocare fino alla Serie A femminile di Volley con la squadra cittadina. Dopo il professionismo negli anni successivi si è dedicata all’attività commerciale nel negozio di famiglia a Fano, continuando a seguire da vicino la Virtus Volley Fano come allenatrice e come dirigente.

“Ho deciso di dare la disponibilità a candidarmi nella lista della Lega perché è il partito che ha rimesso lo sport al centro della politica e dell’amministrazione cittadina con azioni concrete e progettualità a medio e lungo termine e alle quali vorrei dare il mio contributo. Inoltre, è forte il senso di squadra presente in questo gruppo di amministratori con il fondamentale riferimento dell’On. Mirco Carloni, dimostrando quanto sia importante la filiera istituzionale e quanto sarà decisivo riconfermare Acquaroli Presidente. Annalisa conclude ribadendo con convinzione profonda: lo sport è uno strumento prezioso per migliorare la qualità della vita, favorire relazioni sane e creare soddisfazioni personali e collettive”.

