Lega Fano: “Basta bugie su Aset”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Commissario Lega attacca l’amministrazione Seri sulla fusione Aset/Marche Multiservizi. Secondo Scopelliti il Sindaco Massimo Seri non ha rispetto per la città e dice tante bugie.

“E’ bastato un documento – sottolinea il Commissario Scopelliti – per smentire platealmente le inverosimili ricostruzioni propinate da mesi dal Sindaco Seri, dal PD provinciale e dal CDA di Aset, che negavano l’esistenza della condivisione di documentazione riservata di Aset a favore di Marche Multiservizi per studiare la fattibilità di una ipotetica fusione. Il tutto nella giornata di ieri, quando durante la Commissione Garanzia e Controllo convocata dalla Lega Fano per far luce sulla questione, il Presidente Luigi Scopelliti ha opportunamente concesso la parola al giornalista Lorenzo Furlani che ha reso pubblica una copia del documento ‘fantasma’, che secondo il Sindaco Seri e il PD provinciale non doveva esistere. Prove tangibili e inconfutabili illustrate chiaramente durante l’audizione circa una proposta di fusione redatta direttamente da HERA su dati circostanziati di cui tutti conoscevano l’esistenza ed a cui, in tanti, avevano avuto accesso ma di cui non si poteva parlare a nessun livello istituzionale perché del tutto illegittimo”.

Pubblicità

“Un fatto gravissimo – spiega Scopelliti – che inchioda il Sindaco Seri e il PD provinciale alle proprie responsabilità segnando un solco incolmabile nel rapporto di fiducia tra l’amministrazione fanese e la cittadinanza. Ora non rimarremo con le mani in mano e chiederemo a nome di tutti i fanesi che i soggetti coinvolti facciano chiarezza su un brutto affare costellato di bugie e reticenze, proprie di chi ha anche la sfrontatezza di proclamarle a gran voce sulla radio e sui giornali, tenendo all’oscuro delle proprie trame sia il consiglio comunale che le commissioni e i cittadini”.