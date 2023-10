Lega Giovani, Matteo Fabbroni Commissario della provincia di Pesaro e Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “In continuità con il rinnovamento del partito a livello regionale e provinciale, vista la dedizione e le capacità dimostrate in questi mesi, di gestione di gruppi e coinvolgimento dei ragazzi, nonché, l’essere diventato un punto di riferimento per i giovani della nostra provincia, sono a comunicare la nuova nomina di Commissario Lega Giovani della provincia di Pesaro e Urbino di Matteo Fabbroni”.

Lo dichiara il commissario della Lega Giovani Marche Alberto Mario Rinaldi augurando “un grande in bocca al lupo a Matteo per il nuovo incarico, certo che saprà svolgere con passione ed entusiasmo il nuovo ruolo. Già dai prossimi giorni, creeremo gli ultimi coordinamenti comunali dei giovani in tutta la provincia, così da essere pronti per le elezioni amministrative ed europee”

“Ringrazio innanzitutto il commissario regionale di Lega Giovani Marche, Mario Alberto Rinaldi, che mi ha dato questa opportunità – aggiunge il neo commissario Fabbroni – in poco tempo grazie al lavoro svolto come coordinatore di Lega Giovani Fano, abbiamo aumentato in maniera importante il numero dei giovani iscritti. È bello vedere che ci sono tanti ragazzi che si avvicinano alla politica e al partito. Il nostro obiettivo è quello di replicare ciò che abbiamo fatto su Fano in tutta la provincia, ossia aumentare il numero dei giovani tesserati, e creare dei coordinamenti veri, che permettano ai ragazzi di fare politica attivamente, e son convinto che grazie al mio impegno, di Rinaldi e dei tanti ragazzi già presenti, riusciremo in questo obiettivo!”