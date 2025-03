Lega Marche, a Senigallia convegno sulla sicurezza e immigrazione

0 Condividi Facebook Twitter

Senigallia (AN) – Si è svolto questa mattina presso Palazzo Baviera di Senigallia il convegno organizzato dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Marche, un importante momento di confronto sul tema della sicurezza con ospiti di primo piano e rappresentanti istituzionali. L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici della Lega tra cui il vicesegretario regionale Mauro Lucentini, di numerose autorità, amministratori locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini interessati alle politiche sulla sicurezza. Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di proposta.

Il segretario regionale della Lega, On. Giorgia Latini, ha introdotto il dibattito: “La sicurezza è una priorità da sempre della Lega e i fatti lo dimostrano con un impegno costante del Governo per implementare le misure di contrasto alla criminalità e per rispondere alle esigenze dei territori, come accaduto proprio nelle Marche con rapidità e concretezza”.

Tra gli interventi di rilievo, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Nicola Molteni, ha sottolineato l’importanza del nuovo Disegno di Legge sulla sicurezza promosso dal Governo, prossimo all’approvazione definitiva, e fortemente voluto dalla Lega. “Questo provvedimento mira a garantire maggiore protezione ai cittadini, dando risposte concrete alle esigenze di sicurezza delle comunità locali. Sicurezza significa soprattutto sostenere i cittadini più deboli “, ha dichiarato Molteni.

Anche l’On. Gianni Tonelli, Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, ha ribadito l’importanza e la necessità di un rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità e di un potenziamento degli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine.

Un altro tema centrale del convegno è stato quello della riforma della Polizia Locale, che necessita di maggiore autonomia e di poteri più incisivi per poter rispondere con efficacia alle sfide attuali in materia di sicurezza. “È fondamentale riconoscere il ruolo strategico della Polizia Locale e dotarla di strumenti adeguati per tutelare meglio il territorio”, hanno sottolineato gli intervenuti.



Il Vicepresidente della Regione Marche ed Assessore alla Sicurezza, Filippo Saltamartini, ha evidenziato l’importante investimento regionale: “La Regione Marche ha stanziato 2 milioni di euro per la sicurezza, a sostegno delle polizie locali e dei comuni marchigiani, per garantire una maggiore prevenzione, che si traduce in più sicurezza per i cittadini e in un contrasto più efficace ai fenomeni di illegalità”.

Presente anche Luca Natalucci, Responsabile Regionale Dipartimento Sicurezza della Lega, che ha ribadito l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni locali e governo per garantire un’azione efficace e concreta sul territorio sottolineando come le norme devono essere chiare e di facili comprensione sia per chi deve utilizzarle quotidianamente