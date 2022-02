Lega Marche: Green Pass per stranieri, firmata l’ordinanza voluta dalla Lega

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Chiuso il cerchio della procedura, avviata su impulso della Lega, per rilasciare il green pass ad operatori commerciali e turisti stranieri vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti in Italia. Come anticipato dal sottosegretario Costa al commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti e all’onorevole Mauro Lucentini, il Ministro della Salute con la firma sull’ordinanza, ha riconosciuto la necessità di sbloccare tempestivamente un impasse che rischiava di compromettere la ripresa economica nei comparti manifatturiero e turistico.

“Si tratta di una vittoria non solo della Lega, che si è mossa con rapidità ed energia dopo il confronto con i territori, ma anche della buona politica che cerca di dare risposte e non solo di fare interventi strumentali alla visibilità mediatica – spiegano Marchetti e Lucentini – Con la firma dell’ordinanza, seguita al nostro ordine del giorno 88 e all’ intenso lavoro intercorso con i sottosegretari Costa e Borgonzoni, consentiamo ad imprese e associazioni di categoria delle Marche di lavorare senza una limitazione che ha avuto ripercussioni fin troppo forti sul PIL italiano e marchigiano”

Pubblicità