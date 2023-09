Lega Marche protagonista ad Expo-Aid

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – La Lega Marche ha ribadito l’attenzione costante e fattiva al mondo delle disabilità con la partecipazione degli assessori regionali Filippo Saltamartini e Chiara Biondi e della consigliera Anna Menghi, responsabile Marche del Dipartimento Disabilità della Lega, alla prima edizione di “EXPO-AID 2023 – Io, persona al centro” svoltosi a Rimini nel weekend.

L’evento, voluto dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ha coinvolto Istituzioni, associazioni ed Enti del terzo settore in momenti partecipativi e di formazione cui ha partecipato anche il ministro Matteo Salvini.

Pubblicità

“È stata una grande occasione di confronto per il mondo della disabilità, per le Istituzioni e i cittadini con l’obiettivo di trovare punti di incontro e confronto per innescare una svolta culturale, valorizzare ogni persona e porla al centro delle azioni politiche– spiegano all’unisono assessori e consigliera leghisti sottolineando la presenza di numerose associazioni marchigiane, a partire da Lega del Filo D’Oro e Anfass –

Serve invertire le priorità e lavorare insieme rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore, privato sociale e cittadini per garantire ad ogni persona una vita più dignitosa e di qualità”.

“Un percorso complesso ed indispensabile di cui le Marche hanno fatto da apripista con le modifiche apportate già lo scorso anno alla Legge Regionale 18 – aggiunge Menghi che del provvedimento è stata relatrice di maggioranza in consiglio Regionale – Il rafforzamento del ruolo della Consulta (organo che esiste solo nelle Marche e coinvolge tutte le associazioni che si occupano quotidianamente delle persone con disabilità) e l’introduzione della conferenza biennale sulla disabilità ci trova pronti ad allinearci ai piani ministeriali”.

Marche virtuose, dunque, grazie all’esperienza e al supporto fattivo della filiera di Governo Lega.

“Il primo Ministero per la disabilità è nato in Italia per volontà e su richiesta della Lega che ora, attraverso la prima edizione di Expoaid e i programmi del ministro Locatelli, esplicita ulteriormente la propria strategia sulle disabilità – conclude Anna Menghi – Da disabile protagonista di mille battaglie e responsabile del Dipartimento Lega, avverto il peso e la responsabilità di un cambiamento che è epocale, ma so che abbiamo tutte le condizioni per realizzarlo”.