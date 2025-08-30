Lega, Matteo Fabbroni Responsabile delle prossime regionali nella provincia di Pesaro e Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sarà Matteo Fabbroni, Commissario Lega Giovani Marche, il responsabile della campagna elettorale per le prossime regionali, nella provincia di Pesaro e Urbino per la Lega. Una scelta logica, dettata dal mix di competenza ed esperienza che possiede ormai Fabbroni, nonostante la giovane età (26 anni).

“E’ un onore per me poter svolgere questo incarico per il prossimo mese, questo dimostra l’attenzione non indifferente che il nostro partito ha per il movimento giovanile. Ci aspetta una battaglia dura, ma abbiamo costruito una lista forte, e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare del nostro meglio. Un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati!” ha dichiarato Fabbroni.

