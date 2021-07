Lega: raccolta firme su Referendum Giustizia dal 2 al 4 luglio

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Lega Marche pronta ad aprire i gazebo per il primo weekend di raccolta firme per i referendum giustizia. Dal 2 al 4 luglio, come sottolinea Matteo Salvini, “Comincia una grande battaglia di democrazia e libertà, senza steccati ideologici, nell’interesse dei cittadini e soprattutto della stragrande maggioranza dei magistrati perbene e non politicizzati”. Nelle piazze e presso i municipi di tutte le province, i marchigiani potranno firmare per dire sì a processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti.

Pubblicità

“Sono certo che Lega e marchigiani insieme daranno ancora una volta un contributo sostanziale al cambiamento del Paese grazie ai sei referendum che vogliono restituire voce a chi crede nella giustizia – sottolinea il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti – La raccolta firme per la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati; la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare, e l’abolizione del decreto Severino non solo è un esercizio della forma più alta di democrazia, ma il segno concreto che questo Paese può e deve cambiare a solo vantaggio di cittadini e professionisti per bene restituendo loro certezze e dignità troppo spesso calpestate”.

Da Cagli a San Benedetto del Tronto ecco le piazze in cui firmare:

PROVINCIA DI PESARO URBINO

3 luglio Pesaro, via Branca 09.30-12.30

3 luglio Fano, Corso Matteotti 10.00-12.30

3 e 4 luglio Cartoceto (Lucrezia) Piazza Papa Giovanni 10.00-13.00

3 luglio Urbania, Piazza San Cristoforo 09.00-12.00

4 luglio Cagli, Piazza Matteotti 09.00-12.00

PROVINCIA DI ANCONA

2 luglio Ancona, via Sacripanti 10.00-12.30

2 luglio Jesi, corso Matteotti 17.00-19.00

3 luglio Ancona, Viale della Vittoria 10.00-12.30

3 e 4 luglio Camerano, Piazza Roma 09.00-12.30

3 luglio Castelfidardo, Piazzale Vito Pardo 09.00-12.30

3 luglio Chiaravalle, corso Matteotti 10.00-12.30

3 luglio Falconara, Piazza Mazzini 10.00-12.30

3 luglio Falconara, via Le Ville 16.30-19.00

3 e 4 luglio Filottrano, Corso del Popolo 46 16.30-18.30

3 luglio Loreto, Piazza Giovanni XXIII 09.30-12.30

3 e 4 luglio Numana-Sirolo, Piazza Miramare 09.00-12.30 / 15.00-18.30

3 e 4 luglio Osimo, Corso Mazzini 11.00.13.00 / 18.00-20.00

3 e 4 luglio Senigallia, Piazza Saffi 18.00-19.00

4 luglio Ancona, Passetto 10.00-12.30

4 luglio Castelfidardo, via Marconi (sede Lega) 09.00-12.30

4 luglio Falconara, Piazza Mazzini 10.00-12.30 / 16.30-19.00

4 luglio Mergo, Parco Il Boccioletto 10.00-12.30

PROVINCIA DI MACERATA

3 luglio Montecassiano (Sambucheto), Piazza Brodolini 15.00-19.00

3 luglio Recanati, Piazza Leopardi 10.00-13.00

3 luglio Tolentino, Piazza Maurizi 17.00-20.00

4 luglio Appignano, via IV Novembre 10.00-13.00

4 luglio Montecassiano (Sambucheto), Piazza Brodolini 09.00-19.00

PROVINCIA DI FERMO

2 luglio Montegiorgio, Viale Ugolino 16.30-19.00

3 luglio Fermo, Piazzale Tupini 09.00-13.00

3 luglio Montegiberto, via Diaz 2 16.30-19.30

3 luglio Montegranaro, Viale Zaccagnini 10.30-13.00

3 luglio Porto Sant’Elpidio Lungomare Centro 11.00-13.00

3 luglio Sant’Elpidio a Mare, viale Roma 2 17.00-19.00

4 luglio Montefortino, Piazzale antistante Chiesa Lambro 10.30-12.30

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

2 luglio San Benedetto del Tronto, Piazza del Mercato 10.00-13.00

3 e 4 luglio Ascoli Piceno, Piazza Arringo 20.00-23.00

3 luglio Carassai, Piazza Matteotti 18.00-23.00

3 luglio Monsampolo del Tronto, via Giorgio La Pira 16.00-19.00

3 luglio Force, Piazza Marconi 10.30-13.00

3 luglio Grottammare, Piazza Fazzini 20.30-23.30

3 luglio Valdaso di Montalto, Piazza Contrada Lago 18.00-20.00

4 luglio Cupra Marittima, Lungomare Campetto i-care 21.00-24.00

4 luglio Grottammare, Piazza Kursaal 20.30-23.30

4 luglio Montefiore dell’Aso, Piazza Belvedere 09.00-12.30

4 luglio Massignano, Piazza Garibaldi 18.00-22.00

4 luglio San Benedetto del Tronto, viale Moretti 18.00-21.00