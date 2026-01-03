L’Essence Hotels Fano è al giro di boa

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Domenica alle ore 18 l’Essence Hotels Fano ospiterà per l’ultima gara del girone di andata la Rinascita Lagonegro di Waldo Kantor. I lagonegresi, neopromossi dalla serie A3, stanno disputando un campionato di tutto rispetto e occupano attualmente la sesta piazza, in piena corsa per la final eight di Coppa Italia. Sei vittorie ed altrettante sconfitte per la Rinascita che, fino a questo momento, è stata capace di compiere imprese importanti: “Affronteremo un gruppo solido che sta facendo molto bene – afferma il libero virtussino Nicola Iannelli, al momento secondo in A2 nella classifica delle ricezioni perfette – il fatto stesso che occupino il sesto posto in classifica la dice lunga sul valore della squadra. Per quanto riguarda le individualità posso citare il bravo Diego Cantagalli che in attacco sta primeggiando nella classifica dei bomber”.

Non solo Diego Cantagalli, che è attualmente primo nella classifica dei marcatori con 259 punti all’attivo (oltre 20 punti di media a partita), ma quest’anno sono approdati in Basilicata anche giocatori esperti e di categoria come Giacomo Raffaelli (ex Brescia) e Martins Arasomwan (ex Aversa) che stanno dando un contributo importante alla causa.

Pubblicità

In casa Essence Hotels la vittoria di Ravenna ha dato nuova linfa e carica al gruppo di Moretti: “Vogliamo assolutamente concludere in bellezza il girone di andata – continua Iannelli – ci sono stati tanti alti e bassi da inizio stagione ma stiamo lavorando con grande impegno per trovare quella giusta costanza e continuità che ci permetterebbe di fare un certo salto di qualità. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare la classifica, se giochiamo uniti possiamo battere chiunque”.

Fano è chiamata dunque a disputare una gara di qualità contro Lagonegro e conquistare in casa quei punti che mancano dalla sfida interna con Pineto.