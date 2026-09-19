Linea Verde sbarca a Pesaro con Estra: viaggio nel nuovo fotovoltaico

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Pesaro – Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, attraverso un percorso tra storia, natura, innovazione e identità locali. Dopo la tappa in Maremma, il viaggio arriva nelle Marche, a Pesaro, per raccontare come la tecnologia possa trasformare una risorsa naturale come il sole in energia. Nel corso della puntata, Andrea Ginosa, responsabile Sviluppo Rinnovabili di Estra, parlerà del nuovo impianto fotovoltaico attualmente in costruzione nelle campagne pesaresi e del percorso di sviluppo delle energie rinnovabili del Gruppo.

Con una potenza complessiva di circa 5 MWp e oltre 7.000 pannelli, l’impianto avrà una produzione prevista di circa 8 GWh all’anno, pari al fabbisogno energetico di oltre 3.000 famiglie. La struttura sarà inoltre dotata di un sistema di inseguimento solare est-ovest, che consente ai pannelli di seguire il movimento del sole e di ottimizzare la captazione dell’irraggiamento durante la giornata.

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Il progetto si inserisce nel più ampio piano di sviluppo delle rinnovabili di Estra, che prevede 500 milioni di euro di investimenti nel periodo 2025-2029, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva da fonti rinnovabili attraverso nuovi impianti e tecnologie sempre più efficienti. Un percorso che mette insieme sviluppo industriale, innovazione e attenzione ai territori.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 19 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay. Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, attraverso un percorso tra storia, natura, innovazione e identità locali.

Dopo la tappa in Maremma, il viaggio fa questa volta tappa RIPETIZIONE TAPPA a Pesaro, nelle Marche, per raccontare una nuova forma di energia PERCHE NUOVA FORMA (è FOTOVOLTAICO LA GENTE NON SA CHE A GROSSETO IN MAREMMA ABBIAMO PARLATO DI RIFIUTI e il rapporto tra innovazione, natura e territorio. Nel corso della puntata, Andrea Ginosa, Responsabile Sviluppo Rinnovabili di Estra, accompagnerà il pubblico alla scoperta di un nuovo impianto fotovoltaico attualmente in costruzione, sviluppato in un’area adiacente all’autostrada.

Con una potenza complessiva di circa 5 MWp e oltre 7.000 pannelli, l’impianto avrà una produzione prevista di circa 8 GWh all’anno, pari al fabbisogno energetico di oltre 3.000 famiglie. La struttura sarà dotata di un sistema di inseguimento solare est-ovest, che consente ai pannelli di seguire il movimento del sole e di ottimizzare la captazione dell’irraggiamento durante la giornata.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle energie rinnovabili di Estra, che prevede circa 500 milioni di euro di investimenti nel periodo 2025-2029 per rafforzare la capacità produttiva da fonti rinnovabili. Un piano che punta a far crescere la produzione di energia rinnovabile attraverso nuovi impianti e tecnologie efficienti, mantenendo al tempo stesso attenzione all’integrazione con i territori.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 19 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.