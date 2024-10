L’Itinerario della Bellezza e Federalberghi protagonisti al Ttg di Rimini

0 Condividi Facebook Twitter

Rimini – Anche quest’anno l’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord che mette in rete 25 Comuni della provincia di Pesaro Urbino, si è messo in mostra al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale.

Presenti il presidente Angelo Serra, il direttore Amerigo Varotti, il vice Agnese Trufelli, il presidente Federalberghi Pesaro e Urbino Paolo Costantini e il vicepresidente di Federalberghi Marche Luciano Cecchini, che oltre a confrontarsi con tanti amministratori e addetti ai lavori, hanno avuto il piacere di incontrare il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

Pubblicità

“Una grande vetrina – evidenziano Varotti e Trufelli – una fiera sempre molto interessante. In questi giorni abbiamo incontrato enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive, amministratori. Notevole l’interesse nei confronti dell’Itinerario che quest’anno conta 25 Comuni e nel 2025 ne metterà in rete ben 29, a dimostrazione della validità del progetto”.

Soddisfatto anche Cecchini: “Il TTG Travel Experience è una delle più importanti fiere specialistiche riservate agli operatori turistici ed è per noi un’ottima occasione di incontro, oltre che una vera e propria vetrina internazionale. Essendo un appuntamento ormai consolidato, di riferimento assoluto per il mercato turistico, la presenza a Rimini ci ha consentito anche quest’ anno di finalizzare nuovi accordi con ben 53 buyer tra agenzie viaggi, T.O. con lo scopo di incrementare i flussi turistici, uno degli obiettivi principali della nostra Cooperativa. Quest’ anno abbiamo lavorato a diversi eventi sportivi tra cui il Tiro a Volo, diverse manifestazioni di Volley tra cui la Boy League a cui hanno partecipato le 8 migliori squadre di Serie A U14, la Regata Europea di Canottaggio e i Campionati Italiani Paralimpici di Bocce che si terranno a Fano dal 18 al 20 ottobre 2024. Continuiamo a credere fortemente che l’organizzazione di eventi di questo calibro è ormai fondamentale per destagionalizzare il turismo”.