L’Itinerario della Bellezza in vetrina al TTG Travel Experience

Pesaro – Dal World Tourism Event di Roma al Ttg Travel Experience di Rimini: prosegue il viaggio di Confcommercio Marche Nord tra i più importanti eventi per la promozione turistica e per l’industria dell’ospitalità. In vetrina, come sempre, l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato dall’associazione che mette in rete ben 28 Comuni delle Marche. Dall’incoming all’outgoing, TTG Travel Experience è l’appuntamento di riferimento per chi fa viaggiare il mondo: tour operator, agenzie di viaggio, buyer internazionali, strutture ricettive, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per l’industria del turismo.

Con circa 2.700 brand espositori, oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi – tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina – e 66 startup pronte a presentare nuove soluzioni per il settore, i padiglioni riminesi ospiteranno tre giorni di incontri, contrattazioni e visioni sul turismo globale. Fino a venerdì Confcommercio sarà presente nello stand della Regione Marche. Giornate dense di appuntamenti, prova concreta del crescente interesse per il nuovo Itinerario della Bellezza, unico ed originale, che da grande visibilità allo splendido territorio marchigiano.

Alla giornata inaugurale hanno partecipato il presidente Angelo Serra, la vicepresidente vicaria Barbara Marcolini, il direttore Agnese Trufelli, il presidente Federalberghi provinciale Paolo Costantini, il presidente di Alberghi Consorziati Fano Luciano Cecchini e il presidente dell’associazione Ristoratori Pesaro Urbino Mario Di Remigio.