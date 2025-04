L’Itinerario della Bellezza nelle Marche: Dmo dai grandi risultati

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – L’incantevole teatro della Fortuna di Fano ha ospitato la presentazione del progetto turistico Itinerario della Bellezza nelle Marche. Con il responsabile Amerigo Varotti sono intervenuti il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli, la vicepresidente Barbara Marcolini, il sindaco di Fano Luca Serfilippi e l’assessore regionale Francesco Baldelli. In platea tanti amministratori dei 28 Comuni in rete, membri della giunta Confcommercio, dirigenti, partner e un numeroso pubblico.

Il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato dall’organizzazione, dai 5 Comuni di partenza nel 2018, è arrivato a contarne ben 28. E ha ampliato i suoi orizzonti: non più Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino ma bensì nelle Marche. Tra i quattro nuovi Comuni entrati quest’anno infatti, insieme a Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e San Costanzo, c’è Corinaldo, meraviglioso borgo in provincia di Ancona.

Il direttore Trufelli ha evidenziato la validità del progetto, testimoniata dell’adesione ogni anno di nuovi Comuni e dall’incremento di visitatori che si registra nei musei e siti culturali gestiti da Confcommercio: nel 2024 di circa il 30% rispetto all’anno precedente.

“Un progetto virtuoso che continua a crescere e che tanto fa bene al turismo e all’economia. E non dobbiamo dimenticare che Confcommercio da lavoro a 16 collaboratori del territorio che diventano 20 quando si organizzano mostre e altri eventi”.

Marcolini ha ribadito l’importanza di fare squadra per continuare nell’opera di sviluppo turistico ed economico del territorio.

Ha portato i saluti il sindaco Serfilippi: “Fano c’è, insieme ad altri comuni, per raccontare la sua storia, il suo patrimonio e la sua accoglienza in Italia e all’estero. Un grazie a Confcommercio e alla Regione Marche per il lavoro di squadra. Del resto i dati di Pasqua con oltre 5.000 presenze, ci confermano che siamo sulla strada giusta. Continuiamo a investire sulla bellezza”.

È poi intervenuto Baldelli: “L’Itinerario della bellezza è una grande intuizione per promuovere le Marche, in Italia e all’estero. Con l’aeroporto che strappa record su record, sosteniamo progetti innovativi per fare conoscere al mondo i luoghi che ci circondano e che spesso conosciamo poco anche noi marchigiani”.

Varotti, che ha ringraziato collaboratori e partner, ha quindi fatto un bilancio e parlato delle iniziative future, prima di lasciare spazio al concerto dell’Aldemaro Moltedo Jazz Band. Ha esordito ricordando Papa Francesco: “‘La musica è bellezza e strumento di pace’, amava dire il Pontefice. E noi siamo in un teatro meraviglioso, promuoviamo un territorio stupendo e al termine ascolteremo della musica bellissima”. Dai 5 Comuni di partenza, l’Itinerario è arrivato a metterne in rete ben 28. E il respiro ora è regionale. “Un progetto che cresce perchè valido, come dimostrano i risultati. Siamo una vera dmo (destination management organization). Curiamo la promozione, la comunicazione e in alcuni casi gestiamo musei, rocche e punti informativi di un numero sempre maggiore di Comuni. Continuiamo a lavorare per un modello di sviluppo basato sulla bellezza, valorizzando e promuovendola. In questi primi mesi l’abbiamo fatto partecipando a tante Fiere importanti, penso alla Bit e poi a Monaco, Parigi, Bologna, Vicenza, Nizza. Il 5 maggio presenteremo l’Itinerario alla Camera dei Deputati, poi saremo a Lugano e Londra. Organizzeremo tre press tour insieme al Gruppo Italiano Stampa Turistica. Usciremo a breve con la nuova edizione dell’Itinerario del silenzio e della fede ed è in fase di ultimazione quello dedicato alla gastronomia. Promuoveremo un festival con l’Unpli che vedrà protagoniste le Deco comunali e tante altre iniziative che presenteremo mano a mano. Utilizziamo tutti gli strumenti del marketing turistico per valorizzare il patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico della rete dei comuni aderenti. Un grande lavoro, convinti della bontà di un progetto che contribuisce allo sviluppo turistico ed economico del territorio”.

Al termine il concerto dell’Aldemaro Moltedo Jazz Band.