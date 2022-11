Luca Serfilippi Presidente della Commissione Ambiente e Territorio Regione Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Luca Serfilippi, fanese, consigliere regionale della Lega, è il nuovo presidente della III commissione del consiglio Regionale Marche. Si occuperà di Urbanistica, Infrastrutture, Ambiente ed Energia, ambiti di intervento primario del secondo scorcio di legislatura del governo regionale di Centrodestra.

“Sono particolarmente onorato di poter implementare il mio impegno su temi nodali per le Marche con una funzione propulsiva e di sintesi – dichiara Serfilippi che della commissione è stato finora componente – Stiamo velocizzando i lavori dopo il rallentamento forzato per l’emergenza covid per dare corso alla volontà di colmare alcuni gap storici della regione che è stata espressa con fermezza nel programma di coalizione e ribadita nell’azione di governo avviata. La risposta alle criticità delle infrastrutture e l’aggiornamento della legge urbanistica, che non è più rinviabile, con un occhio alla sburocratizzazione sono certamente prioritarie – conclude il consigliere leghista – Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami che sono certo di ricambiare con il massimo impegno possibile”.

