Lungo l’Itinerario della Bellezza i Week-end Gastronomici d’Autunno

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un fine settimana tutto lungo l’Itinerario della Bellezza con i Week-end Gastronomici d’Autunno, l’iniziativa di successo di Confcommercio Marche Nord che quest’anno festeggia il 40esimo compleanno. Due giorni all’insegna della bellezza e del gusto tra Mombaroccio, Sassocorvaro Auditore, Apecchio, Colli al Metauro e Mondavio.

Dopo quella primaverile, sabato 16 settembre è partita l’edizione autunnale in programma fino al 3 dicembre: per un viaggio gastronomico nel territorio tra storia, arte e natura, alla riscoperta della cucina locale di qualità. Lo scopo, come sempre, è quello di promuovere la cucina dei preziosi borghi dell’entroterra coinvolgendo ben 48 ristoranti, distribuiti in 29 località.

Pubblicità

Viatico dei Week-End l’ormai celebre libretto-menu (oggetto di collezione, con tanto di annullo filatelico) con le date, i ristoranti aderenti e cenni sulle località. E chiari e invitanti, i vari menù proposti, tutti diversi tra loro. A un prezzo più che conveniente.

A completare le guide anche una presentazione dei luoghi. Perché muoversi per i Week-End è anche andare per colline e valli, per risalire sino ai più alti rilievi dell’Appennino. Alla scoperta di paesi e borghi, molti dei quali inseriti nell’Itinerario della Bellezza ideato anche questo da Confcommercio e al quale nelle guide è dedicato uno spazio ad hoc. A sottolineare l’importanza del viaggiare e del fare turismo nella valorizzazione dell’enogastronomia.

I Week End Gastronomici sono sostenuti e patrocinati da: Camera di Commercio, ENIT, Riviera Banca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo. Sponsor: Consorzio Prosciutto di Carpegna.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre saranno ben 6 i ristoranti coinvolti: La Coppa (Mombaroccio), Antica Osteria Da Oreste (Sassocorvaro Auditore), Civico 14+5 (Apecchio), La Cantinaza (Colli al Metauro), Piccolo Mondo (Mombaroccio), Ristorantino Barocco (Mondavio)

Sabato 21 ottobre

LA COPPA Mombaroccio – via Pavisa, 10 tel. 347.3751000

Il menù: Lombo di suino tipico Nostrano Az. Agr. Luzi su crema di patate e tartufo Uovo e tartufo Da Cartoceto a Mombaroccio il fossa di Beltrami incontra il miele di oliva Passatelli al tartufo nero Tagliata di Marchigiana IGP fiocchi di sale di Cervia e rucola Gelato “Latte & Sale” Senigallia Vini: Bianchello e Sangiovese Cantina Terracruda Fratterosa e Cantina di Sante Carignano in bottiglia d.o.c.

Domenica 22 ottobre

ANTICA OSTERIA DA ORESTE Sassocorvaro Auditore – via Risorgimento, 4 Frazione Casinina tel. 0722.629900

Il menù: Polenta croccante con funghi porcini Tagliere di salumi con grissini caserecci Strozzapreti verdi alla boscaiola Lasagne al forno con ragù di Marchigiana Coniglio in porchetta Pollo alla cacciatora Verdure Gratinate Patate Fritte Crostata e cantucci caserecci Caffè Vini: Timoteo Sangiovese Colli Pesaresi Cantina Di Sante in bottiglia Bianchello del Metauro Cantina Di Sante in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Di Sante

CIVICO 14+5 Apecchio – via Dante Alighieri, 19 tel. 338.9769898

Il menù: Antipasto autunnale di salumi e formaggi locali Crostino al tartufo nero Coradella d’agnello con la ciaccia Cappellacci verdi fatti a mano con ricotta e spinaci al tartufo nero Cugni con i fagioli (piatto tipico apecchiese) Arrosto misto cotto nel forno a legna (pollo, coniglio, piccione) Agnello arrosto Insalata mista e patate arrosto Bostrengo di Apecchio (prodotto De.Co. di Apecchio) Caffè Vini: Bianchello del Metauro Superiore DOC BIO “Giglio” Az. Di Sante e Marche rosso IGT “Barone” – Az. Bucchini in bottiglia

LA CANTINAZA Colli al Metauro – Montemaggiore al Metauro Via San Liberio, 48 Tel. 0721.895904

Il menù: Vellutata di ceci con pancetta croccante Crostino al tartufo Polentina fonduta di formaggi e funghi Salame casereccio Lasagna bianca porri e prosciutto cotto Tagliatella al ragù Coniglio in porchetta Tagliatina di filetto di maiale al pepe rosa Insalata mista Patate al forno Dessert Vini: Bianchello, Sangiovese in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese Mariotti in caraffa

PICCOLO MONDO Mombaroccio via Villagrade, 175 Tel. 0721.470170

Il menù: Crostino con fonduta di formaggi e tartufo nero Insalatina autunnale Tortino di polenta con fonduta e tartufo nero Risotto ai funghi di bosco Passatelli con fonduta di formaggi e tartufo Filetto di maiale con salsa pericordina (tartufo nero) Bietoline all’aglio Tortino con cuore morbido al cioccolato con salsa di vino rosso e pere Vini: Le Coste Marche Bianco e Pirone Rosso Marche IGT Il Conventino in bottiglia d.o.c.

RISTORANTINO BAROCCO Mondavio via Cesanense, 19 Tel. 0721.987064

Il menù: Prosciutto crudo di Carpegna, salame Fabriano, pecorino Valcesano, olive, crostino al pomodoro, crostino di corata d’agnello Cannelloni Passatelli al tartufo Roastbeef con salsa tartufata e scaglie di tartufo nero pregiato Insalata mista di stagione Piselli e pancetta Torta californiana Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Guerrieri in bottiglia d.o.c. Bianco Marche in caraffa

Per partecipare ai “Week End Gastronomici 2023” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. Il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima. La prenotazione è impegnativa per l’esercente, ma anche per il cliente, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno emergente, derivante al gestore, dall’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. Il carattere eccezionale dell’iniziativa non consente agli operatori di praticare sconti per “bambini” che occupano un posto a tavola o sono presenti in sala.

Nel sito confcommerciomarchenord.it è possibile scaricare il libretto-guida con tutti gli appuntamenti.