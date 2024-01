Maggioranza in frantumi, Lega e FDI salvano 6,5 milioni di euro per Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Dopo aver fatto perdere alla città 20 milioni per la viabilità, il PD ieri sera ci ha riprovato con la ciclovia del Metauro, un progetto che la Regione Marche aveva concordato dopo lunghe interlocuzioni con l’amministrazione comunale, ma il PD, ormai in guerra aperta con le liste civiche del Sindaco Seri, ha preferito mandare un messaggio chiaro ai suoi ‘alleati’, piuttosto che perseguire gli interessi della città”.

Queste le parole del gruppo Lega Fano che evidenzia l’arrivo al capolinea di questa giunta.

“La Lega – spiegano – con il forte senso di responsabilità verso la città che ci ha contraddistinto nelle scelte fatte in questi anni, ha evitato che la faida della maggioranza si tramutasse nell’ennesima sciagura amministrativa. Le primarie della giunta Seri, semmai si faranno, annunciate come un confronto aperto tra assessori e la città, sembrano piuttosto profilarsi come le finali del grande fratello, con i problemi della città che rimangono sullo sfondo e le aspettative individuali in primo piano. Questo modo di amministrare – concludono i leghisti – non è più possibile nel 2024, c’è chi sembra non averlo ancora capito, ma a suonare la sveglia saranno i fanesi, che dei giochetti di taluni e talune non ne possono più”.