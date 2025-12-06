Magico Natale di Fossombrone, la Città delle lanterne

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – Un centro storico rinascimentale unico nelle Marche, un centro commerciale naturale con oltre 60 attività economiche, un programma lungo oltre 40 giorni – fino all’11 gennaio 2026 – con una ricca serie di eventi culturali, presentazioni di libri, concerti, danze tipiche, eventi per bambini, appuntamenti di approfondimento sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma soprattutto una scenografia con quasi 250 lanterne illuminate a suon di musica! Per questo Fossombrone è sempre più la “Città delle lanterne”, con un’atmosfera eccezionale che crea in chi viene nella nostra città una sensazione irripetibile di essere all’interno di una vera e propria fiaba.

Quest’anno ancor di più, visto lo sforzo congiunto del Comune di Fossombrone, della Pro Loco Forum Sempronii, dell’Associazione Commercianti e dell’Associazione Ristoratori, con tutta una serie di nuove installazioni, nuove attrazioni, nuovi luoghi della città che diventano “palcoscenici” a cielo aperto per musica e intrattenimento. Il prossimo 8 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Magico Natale 2025, con l’accensione del grande albero di oltre 16 metri, e con lo straordinario spettacolo “snow & show” Raggi di Luce, unico nel suo genere che collega musica, luci, neve artificiale, fuochi, emozioni.

Pubblicità

Il Magico Natale è stato presentato presso Confcommercio Marche Nord.

“Con Fossombrone – ha sottolineato la responsabile comunicazione e immagine Valentina Tonelli – ci lega ormai da anni un rapporto di collaborazione molto proficuo. Quello metaurense è stato tra i primi Comuni ad aderire all’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione del territorio, e insieme sono tante le progettualità che portiamo avanti nel settore culturale, turistico ma anche per lo sviluppo economico. Il ‘Magico Natale’ è uno straordinario contenitore di appuntamenti che animeranno la città per tutte le festività e oltre, regalando un’atmosfera unica e vivacizzando ancor di più una città che ha tanto da offrire a visitatori e turisti”.

Ha proseguito il sindaco Massimo Berloni: “Siamo davvero orgogliosi di poter inaugurare la 26esima edizione del Magico Natale a Fossombrone. Siamo da sempre stati pionieri di questa manifestazione e da sempre la portiamo avanti con grande energia e fierezza cercando di migliorarci anno dopo anno. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi a questo evento, dagli assessori agli uffici comunali, dalle tantissime associazioni coinvolte ai semplici volontari che si adoperano per il bene della nostra città. Ma soprattutto voglio fare un grande augurio alla nostra comunità di poter vivere questa che è la festa più bella dell’anno in piena serenità e con gioia, sperando che il nostro Magico Natale possa portare a famiglie e bambini un sorriso, un’emozione, una bella e positiva sensazione”.

Il Magico Natale di Fossombrone sarà, dunque, un evento che creerà coinvolgimento, con le sue luci, i suoi suoni, i suoi odori, ma sarà anche un grande connubio di tradizione, turismo culturale, promozione economica, folklore e socialità, un evento sempre più di punta delle nostre Marche.

“Le manifestazioni natalizie nella nostra provincia – ha evidenziato il vicesindaco Michele Chiarabilli – sono nate ormai tanti anni fa proprio a Fossombrone. Il nostro evento continua a crescere, quest’anno addirittura un mese di appuntamenti animeranno la città, grazie ad importanti investimenti e alla collaborazione di molte associazioni che ringraziamo”.

Tra le novità anche la Festa di Capodanno.

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente della Pro loco Graziano Giambartolomei e la segretaria Fosca Mari: “Tantissime iniziative che spaziano dall’arte all’animazione per i più piccoli, dall’enogastronomia alla beneficenza, per vivere insieme e con gioia le festività natalizie”.