‘Maglie gialle’, è boom di iscritti: tante adesioni al corso di formazione per aiuto-istruttori dei Centri Estivi Jump

Pesaro – Si può diventare grandi in due giorni? Ovviamente no. Ma ci sono esperienze che, meglio di altre, sono in grado di accelerare il processo. Lo sanno bene i 160 iscritti al corso di formazione per aiuto-istruttori dei Corsi Estivi Sportivi Jump, promosso da Asi Comitato di Pesaro Urbino e da Asi Marche, che si è svolto nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio nella palestra e nello spazio esterno e nell’aula magna della scuola media Nuti di Fano.

Una due-giorni intensa, appagante e gratuita, perché parte del progetto ‘L’Uno per l’Altro’ del bando Play District finanziato da Sport e Salute. Il corso – aperto a ragazze e ragazzi dai 16 anni in su- quest’anno ha fatto registrare un vero e proprio boom di adesioni, tanto da costringere gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con un mese di anticipo. Una prova tangibile di quanto il progetto educativo sia apprezzato, e di come sempre più famiglie ne abbiano compreso il valore.

È stata a tutti gli effetti una prima, importante occasione per mettersi alla prova, imparare a lavorare in squadra e rispettare regole e orari. Un’esperienza fortemente educativa, in un’età di passaggio in cui probabilmente non si è ancora pronti ad affrontare un vero percorso lavorativo, ma in cui è già importante uscire dalla propria comfort zone. Il risultato? Il ricordo di due giornate divertenti durante le quali acquisire alcune competenze trasversali: dalla gestione del tempo senza dispositivi elettronici alla comunicazione interpersonale fino al problem solving. Tutte qualità che, appunto, aiutano a diventare grandi.

Saranno proprio i partecipanti al corso le nuove ‘Maglie gialle’, ovvero gli aiuto-istruttori del Centri Estivi Sportivi Jump riconoscibili dalla maglietta di questo colore. Ragazze e ragazzi che hanno acquisito le competenze necessarie per agevolare e supportare il lavoro degli insegnanti, veri responsabili della gestione dei bambini: dalla sistemazione del materiale sportivo all’arbitraggio delle partite, dall’organizzazione dei giochi di squadra al mantenimento dell’ordine e della pulizia. Capacità che potranno mettere in campo in uno dei venti centri estivi di Fano, Villanova (Colli al Metauro), Montecchio (Vallefoglia), Pesaro, Marotta, Monte Porzio, Senigallia e Montemarciano. In definitiva, un invito a uscire dal proprio guscio, in un’età delicata in cui è importante dare un ‘calcio’ alla noia e scoprire sul campo le proprie attitudini. Quei talenti ancora nascosti, gettando così le basi per una maggiore consapevolezza di sé e per scelte future più sicure.

“Voglio fare i complimenti ai tanti ragazzi e alle famiglie che hanno deciso di impegnare l’estate in maniera costruttiva ed educativa”, ha dichiarato la dottoressa Francesca Petrini, Presidente di ASI Comitato Provinciale di Pesaro Urbino. “Il progetto – ha proseguito – è soltanto all’inizio, ma abbiamo già preteso molto dai giovani aiutanti, a partire dalla compilazione autonoma del modulo di iscrizione, perché uno degli obiettivi è proprio quello di responsabilizzarli e di farli crescere. Durante il corso abbiamo parlato di sicurezza, di come si deve stare in un centro estivo, di come giocare con i bambini, del fatto che non possono usare i cellulari, di ecologia e di educazione ambientale, di sani stili di vita e di come comunicare con lo staff. Ma la cosa più importante è che, per la prima volta, i ragazzi stiano prendendo un impegno con qualcun altro, e il modo in cui lo gestiranno potrebbe influenzare le loro scelte future. Ovviamente li abbiamo subito messi alla prova, in campo, attraverso giochi, partite e sfide. Parlare con 140 genitori – ha concluso Petrini – mi emoziona sempre. Li vedo arrivare tesi e ansiosi, per poi piano piano appassionarsi al progetto e sposarlo in pieno. A loro, come ogni anno, chiediamo di fidarsi di noi e dei loro figli, di fare un passo indietro e di permettere ai ragazzi di gestire autonomamente il rapporto con gli insegnanti e con i responsabili del centro, permettendo loro di intraprendere un bel viaggio verso l’autonomia personale, contemplando serenamente anche la possibilità di commettere qualche errore”.

Ora, dunque, è tutto pronto per un’altra estate Jump piena di sfide, giochi, divertimento, amicizia ed esperienze di qualità. Per tutte le informazioni chiamare il numero 392 1840409 o consultare il sito www.centrijump.it.