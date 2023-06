Maltempo, il resoconto

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sono state una quarantina le richieste avanzate dai cittadini al numero di telefono del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile nel Comune di Fano. Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto piccoli smottamenti e la caduta di alcuni alberi in città e nelle zone periferiche. Indicati alcuni allagamenti per i quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fano e in alcuni casi, a supporto, anche il CB Club “Mattei” di Fano.

Anche oggi, le ditte incaricate stanno completando i lavori di sistemazione: in particolare, quelle incaricate dal Comune e da ASET stanno intervenendo in Via Girolamo da Fano ed in Viale Vittorio Veneto per ripristinare collettori di acque chiare e fognari che, con le forti di piogge di ieri, sono esplosi per la forte pressione dell’acqua. Problemi alla viabilità anche su Via Pisacane.

Questa mattina c’è stato un intervento del Comune, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto per un grosso pino caduto che ha colpito un’imbarcazione ormeggiata al porto canale di Fano. Troppo presto ancora per la conta dei danni, che il Comune sta già effettuando. Il COC è in stand-by fino alla conclusione dell’allerta meteo, che terminerà (secondo le previsioni della Regione marche) nella nottata di oggi 5 giugno 2023.