Manocchi: “La mia presenza in Regione punto di forza per Fano e per tutta la provincia”

Fano (PU) – “Convinzione, valori e senso di responsabilità sono sempre state le colonne portanti della mia vita, privata, lavorativa e politica. Oggi questi stessi pilastri mi portano ad accogliere la proposta di Fratelli d’Italia, il mio partito, e ufficializzare la mia candidatura al Consiglio regionale delle Marche a sostegno del governatore Francesco Acquaroli”.

Con queste parole Loretta Manocchi, 49 anni, avvocato e vicesindaco del Comune di Fano, rende nota la propria discesa in campo alle elezioni dei prossimi 28 e 29 settembre.

La candidatura, presentata stamattina a Fano al Bon Bon art cafè, alla presenza di amministratori, militanti e simpatizzanti, ha visto l’intervento telefonico del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che ha sottolineato il sostegno a Loretta Manocchi e l’importanza di Fano come terza città delle Marche e della provincia di Pesaro Urbino a livello turistico, manifatturiero e di competitività.

“La candidatura alle elezioni regionali è prima di tutto una responsabilità e, di conseguenza, un impegno che prometto di onorare fino in fondo. Ho accettato la sfida – dichiara Manocchi – per un motivo su tutti: la consapevolezza di poter mettere la mia esperienza a servizio di una provincia che ha un potenziale enorme. Quella di Pesaro Urbino è una terra che lavora, che produce, che accoglie e merita di più. Considero Fano, la mia città, il motore turistico ed economico della provincia – prosegue – con imprese, artigianato e attività commerciali che danno occupazione e creano sviluppo. Una terra che ha bisogno di attenzione e di vedere ben veicolate tutte le risorse che arrivano o passano per la Regione: la mia voce in Consiglio regionale sarà la prosecuzione del lavoro che sto portando avanti in qualità di vicesindaco”.

A sostegno della candidatura di Loretta Manocchi, il presidente del Consiglio comunale di Fano Francesco Cavalieri: “Loretta Manocchi è una grande lavoratrice, una professionista stimata, ha deleghe importanti, ha guidato alla vittoria la coalizione a sostegno di Luca Serfilippi sindaco di Fano, facendo sì che Fratelli d’Italia diventasse il partito di maggioranza. Loretta è un ottimo amministratore e conosce perfettamente tutto il territorio che si candida a rappresentare”.

Durante la presentazione della candidatura è intervenuto anche il segretario del circolo di Fratelli d’Italia Fano, Davide Dini: “Loretta è il nostro candidato più forte, è la donna che ha ottenuto il maggiore consenso, è stata coordinatrice del circolo più importante della provincia ed è il fulcro dell’amministrazione comunale fanese. Con questa candidatura vogliamo fortemente che Loretta continui a lavorare per Fano in Regione”. A sostegno di Loretta Manocchi anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi: “Loretta è una stacanovista della politica, la cui candidatura fa onore e piacere al nostro partito”.

All’incontro è intervenuta anche Marina Cucuzza, componente del direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia Fano: “Sono contenta di essere al fianco di Loretta, è la persona giusta. Con lei possiamo fare la differenza. È una donna determinata, capace, ha centrato gli obiettivi. Con la riconferma di Francesco Acquaroli, Loretta sarà il nostro punto di riferimento in Regione”.

“Salendo a un livello istituzionale superiore – spiega Manocchi – assumerò l’impegno di portare più in alto le stesse priorità di cui mi occupo senza sosta da oltre un anno, a cominciare dallo sviluppo urbanistico del territorio, la tutela dell’ambiente, la promozione turistica e il coinvolgimento, a tutti i livelli, delle giovani generazioni”.

Con alle spalle un lungo percorso politico e amministrativo – iniziato nel 2003 a Fossombrone, città in cui è nata, e culminato negli incarichi attuali di vicesindaco di Fano e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, città in cui esercita la professione – Loretta Manocchi si candida a rappresentare in Regione un territorio che definisce “ricco di energie ed eccellenze”.

“Insieme possiamo davvero fare la differenza”, conclude.