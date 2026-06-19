Marche, 3,4 milioni a sostegno di studenti con disabilità

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Regione Marche – Oltre 3,4 milioni di euro per rafforzare i servizi dedicati agli studenti con disabilità e rendere più capillare il sostegno su tutto il territorio regionale. I fondi statali, assegnati agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), consentiranno di ampliare gli interventi a favore di oltre 2.600 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali si aggiungono gli alunni con disabilità sensoriale di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

“Stiamo già lavorando per aumentare le risorse destinate agli studenti con disabilità sensoriale e contiamo di definire questo ulteriore intervento già nel mese di luglio – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Calcinaro –. Intanto mettiamo a disposizione oltre 3,4 milioni di euro per i servizi di assistenza scolastica, con una dotazione in crescita rispetto allo scorso anno. Risorse che, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, serviranno a potenziare l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione e a garantire un supporto sempre più adeguato agli studenti e alle loro famiglie. Vogliamo continuare a investire sull’inclusione scolastica e dare risposte concrete ai bisogni che arrivano dai territori”.

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Come stabilito dalla Giunta regionale, le somme saranno trasferite agli ATS in un’unica soluzione per l’anno scolastico 2026/2027.

L’assegnazione è stata definita sulla base del numero di studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2024/2025, così da distribuire le risorse in modo coerente con i bisogni dei diversi territori.

“Grazie a queste risorse sarà possibile garantire sostegni più vicini alle esigenze delle famiglie e delle scuole. I fondi potranno inoltre essere redistribuiti tra i Comuni attraverso accordi territoriali, per rispondere in modo efficace alle diverse necessità locali”, spiega l’assessore Calcinaro.

L’intervento, che sarà sottoposto al parere della Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie locali, si inserisce nell’impegno della Regione Marche per promuovere l’inclusione scolastica e il pieno diritto allo studio, favorendo percorsi di autonomia, partecipazione e crescita personale.