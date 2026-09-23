Marche, al via il programma gratuito con le Guide Alpine

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Regione Marche – Vivere la montagna in modo consapevole, scoprire itinerari e paesaggi meno conosciuti, avvicinarsi all’escursionismo e all’arrampicata accompagnati da professionisti qualificati. È questo il filo conduttore del programma di attività gratuite promosso dalla Regione Marche in collaborazione con il Collegio regionale Guide Alpine Marche, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa.

L’iniziativa nasce dall’accordo operativo tra Regione e Collegio con l’obiettivo di costruire un’offerta capace di unire attività outdoor, conoscenza del territorio e valorizzazione delle comunità locali, trasformando la montagna e i suoi borghi in una destinazione da vivere non soltanto nei mesi estivi, ma lungo tutto l’arco dell’anno.

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“La Regione Marche ha un’idea di turismo e di promozione territoriale a 360 gradi – ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Marche, Silvia Luconi – e il programma realizzato con le Guide Alpine ne è un esempio concreto. Vogliamo che la montagna marchigiana sia sempre più conosciuta e vissuta durante tutto l’anno, attraverso esperienze legate alla natura, allo sport e alla scoperta dei nostri borghi. Questo programma rappresenta un modo concreto per promuovere un turismo che non si concentra soltanto nei periodi di maggiore afflusso, ma che offre nuove anche nelle altre stagioni. La destagionalizzazione passa anche dalla capacità di costruire esperienze legate alla natura, all’attività sportiva e alla scoperta dei nostri borghi. Un’opportunità non solo per chi arriva da altre regioni, ma anche per noi marchigiani, che spesso non conosciamo abbastanza le bellezze del nostro entroterra. Con le escursioni e le attività proposte dalle Guide Alpine vogliamo rafforzare il legame tra percorsi outdoor e piccoli centri, valorizzando paesaggi, storia, cultura e identità e accompagnando i visitatori alla scoperta del territorio nella sua interezza”.

Il programma offre ai visitatori occasioni concrete per conoscere il territorio montano attraverso l’esperienza diretta, prevedendo giornate di attività aperte ai turisti e l’individuazione di almeno un itinerario di escursionismo o arrampicata in ciascuna provincia. Le attività saranno dedicate alla scoperta dei percorsi e delle risorse naturali e culturali del territorio, ma anche alla diffusione della cultura della sicurezza in montagna, attraverso la divulgazione delle tecniche e dei comportamenti necessari per affrontare le attività outdoor in modo responsabile.

“Il programma – ha spiegato Marco Vallesi, presidente del Consiglio direttivo del Collegio delle Guide Alpine delle Marche – propone 17 attività, tra escursioni, arrampicata e percorsi misti con via ferrata, rivolte ad adulti e ragazzi e, in alcune occasioni, anche a bambini già abituati a camminare, con la presenza di guide alpine, aspiranti guide e accompagnatori di media montagna. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti, provenienti dalle Marche e da altre regioni, alla scoperta di alcuni borghi del territorio, unendo l’esperienza all’aria aperta alla conoscenza dei luoghi. Le Guide Alpine svolgono anche una funzione divulgativa, fornendo indicazioni pratiche per vivere l’escursionismo e l’alpinismo in maggiore sicurezza e consapevolezza. Non esiste un rischio zero, ma la prevenzione e la conoscenza contribuiscono a ridurlo. Le competenze acquisite durante queste attività potranno inoltre essere utilizzate dai partecipanti nelle future esperienze autonome, promuovendo un modo di vivere la montagna attento alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente”.

Il programma si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dei borghi storici e delle aree interne. L’accordo individua nei centri dell’entroterra i luoghi di accoglienza e i punti di riferimento per la fruizione dei percorsi montani, allo scopo di generare ricadute positive sulle comunità locali e sulle attività commerciali e ricettive.

Le giornate guidate saranno anche un’occasione per promuovere una frequentazione sostenibile e responsabile della montagna, mettendo a disposizione dei partecipanti le competenze di professionisti qualificati e favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e delle caratteristiche dell’ambiente montano.

Info sul programma www.guidealpinemarche.com