Marche, disabilità e assistenza, incontro in consiglio regionale

Regione Marche – Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha incontrato a Palazzo delle Marche i rappresentanti di diverse associazioni operanti nell’ambito dell’assistenza e della disabilità, oltre ad alcuni medici specializzati nelle cure palliative sia pediatriche che dell’età adulta.

Si è trattato di un’appendice del Convegno sulla disabilità, sempre organizzato dal Consiglio regionale in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili, “con l’intento – ha esordito il Presidente Latini – di dare voce a quelle associazioni che non erano intervenute in quella sede, attribuir loro il giusto encomio per il prezioso ruolo che puntualmente svolgono nell’ambito dell’assistenza e poter proseguire quel percorso utile a comporre un insieme di proposte da tradurre presto in azioni concrete”.

Tra le questioni esaminate quella delle cure palliative, da non considerarsi più esclusivamente terapie di breve durata, la presa in carico dei pazienti con necessità di risposte personalizzate, la vita indipendente e l’autonomia domestica. Tematiche alle quali si aggiunge l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita del paziente e del sostegno delle famiglie in termini di costi e di facilitazione dei percorsi legati alle cure e alla burocrazia sanitaria.

Da parte sua il Presidente Latini, ricordando come rispetto al bando per la vita indipendente la Regione abbia pressoché raddoppiato la cifra a disposizione portandola a oltre 3 milioni di euro, ha annunciato l’impegno per effettuare un censimento più puntuale della popolazione disabile, per l’avvio di corsi di formazione per un’assistenza di qualità, per l’organizzazione di appuntamenti periodici con i rappresentanti delle associazioni.