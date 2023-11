Marche, fondo di rotazione per le progettazioni dei borghi

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Promuovere progetti integrati su scala comunale che comprendano interventi coordinati destinati alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi. È quanto si propone il Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle Marche che prevede l’avvio di una manifestazione di interesse denominata “Borgo Accogliente” per 200mila euro rivolta ai Comuni marchigiani con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che potranno partecipare in modalità singola o aggregata.

“Questo provvedimento rientra in una strategia più ampia – spiega il presidente della Regione Marche e assessore al Turismo Francesco Acquaroli – fortemente perseguita dalla nostra amministrazione, per valorizzare e promuovere il patrimonio paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico e il rilancio economico dei nostri borghi. Parliamo di realtà preziose che hanno tutto il potenziale per favorire la crescita del territorio sia sulla costa che nell’entroterra e per creare un indotto. L’obiettivo del bando è quindi quello di supportare questi borghi e le amministrazioni comunali nella progettazione di interventi che presuppongono risorse e competenze che a volte i piccoli Comuni faticano a ricavare, con le dotazioni a loro disposizione e la mole di lavoro che devono affrontare ogni giorno”.

Il Fondo di progettazione è stato infatti istituito per garantire un’equa partecipazione degli enti locali. I borghi iscritti all’elenco previsto dal’’art.3 della LR 29/2021, potranno avere a disposizione le risorse necessarie per la redazione del progetto idoneo a partecipare alla manifestazione di interesse.

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico e l’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio.

Le domande potranno essere presentate da oggi 28/11/2023 al 13/12/2023 esclusivamente tramite il seguente link:

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13999

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/p/1/q/borghi/t/-1?idb=7631