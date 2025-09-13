Marche, Latini (Lega): “Pedemontana simbolo impegno Salvini per territorio”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma. – “Insieme al viceministro Edoardo Rixi, siamo stati a Fabriano per un sopralluogo alla Pedemontana Nord delle Marche, un’opera strategica per la nostra regione che soltanto grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e della Lega oggi guarda con fiducia al futuro. Dopo decenni di parole vuote, il tratto Fabriano Est – Fabriano Ovest, già finanziato con 95 mln di euro, vedrà finalmente l’avvio dei lavori. Una risposta chiara e tangibile data non solo ai territori e ai cittadini ma anche agli imprenditori e le associazioni che da tempo sottolineano l’urgenza del completamento del collegamento Fabriano–Sassoferrato–Cagli, anche in vista della ZES. Con Salvini e la Lega al Governo, le infrastrutture non restano sulla carta: si realizzano. Le Marche meritano sviluppo e collegamenti moderni, non opere dimenticate e territori abbandonati. Avanti così”.

Lo dichiara la deputata della Lega e segretaria del partito nelle Marche Giorgia Latini.

Pubblicità