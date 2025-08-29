Marche Multiservizi ha destinato 11,5 milioni di euro a Vallefoglia

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Su richiesta dei cittadini, in merito ai lavori attualmente in corso sulle strade comunali, si informa la cittadinanza che nel Comune di Vallefoglia proseguono gli interventi di ammodernamento della rete dell’acquedotto pubblico, realizzati da Marche Multiservizi, con la posa di nuove tubature nella frazione di Montecchio. In questa fase, è prevista la sostituzione di circa 2 chilometri di condotte, grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzati al rinnovo delle reti idriche comunali particolarmente soggette a criticità, in quanto realizzate negli anni ’70.

Gli investimenti complessivi effettuati in questi anni da Marche Multiservizi sul territorio comunale di Vallefoglia ammontano a circa 11.500.000 euro, pari a circa 770 euro per abitante. Tra gli interventi principali già realizzati si segnalano la realizzazione delle nuove reti fognarie e del gas nelle località di Montefabbri, Monte di Colbordolo e Colbordolo, con contestuale rifacimento degli asfalti nelle aree interessate, oltre ai lavori attualmente in corso per la messa in sicurezza della frana in località Monte di Montecchio e altri numerosi interventi che hanno coinvolto l’intero territorio comunale.

Pubblicità

Si auspica, al termine dei lavori in corso, la completa sistemazione dei tratti stradali interessati dagli scavi, con il rifacimento degli asfalti al fine di garantire la sicurezza e una corretta percorribilità delle strade.

L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per l’importante lavoro svolto da Marche Multiservizi a beneficio della collettività e del territorio.