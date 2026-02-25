Marche, trasporti: l’emendamento al milleproroghe porta 8 milioni di euro

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Un aiuto al sistema dei trasporti nelle Marche grazie a un decisivo intervento parlamentare. Un emendamento al Decreto Milleproroghe ha stanziato ulteriori 8 milioni di euro per la regione, che vanno a potenziare il fondo iniziale di 105 milioni, quota di salvaguardia storicamente destinata alla regione Marche.

​L’iniziativa si inserisce in una strategia di più ampio respiro che vede la Regione impegnata con altri 28 milioni di euro aggiuntivi del proprio bilancio stanziati per il prossimo triennio. L’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco Baldelli, ha sottolineato come la centralità di questo atto legislativo sia fondamentale per affrontare le evoluzioni del settore.

​”Un ringraziamento ai nostri parlamentari e ad Antonio Baldelli, firmatario dell’emendamento, che, in piena sinergia con la Giunta Acquaroli, dimostrano l’attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio”. “Non si tratta di un intervento isolato, ma di un aiuto fondamentale per dare stabilità a un settore strategico”.

Queste risorse sono la base per gestire le trasformazioni in atto:

“Siamo di fronte a un investimento che ci permette di programmare con garanzie solide, migliorando i servizi e rispondendo ai nuovi bisogni di mobilità di cittadini e imprese. È un passo in avanti in vista delle prossime sfide che ci attendono sul fronte del trasporto e dell’innovazione per una visione di lungo periodo”.