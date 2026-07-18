Marotta, grande successo per la rassegna “Come un libro all’aperto”

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Mondolfo Marotta (PU) – La qualità degli ospiti, la bellezza dei luoghi, l’entusiasmo del pubblico: ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica la quinta edizione della rassegna letteraria “Come un Libro all’Aperto”, organizzata dal Comune di Mondolfo con il patrocinio della Regione Marche. Una manifestazione diffusa nel territorio e nel tempo che ha permesso di incontrare autori di grande rilievo nazionale e internazionale per dialogare a tu per tu con loro.

Da metà giugno, nei luoghi più suggestivi di Mondolfo e Marotta, si sono susseguiti nomi di grande prestigio, come il presidente onorario della rassegna Marino Bartoletti, che ha omaggiato Lucio Dalla in una serata dalle grandi emozioni, Roberto Mercadini, a cui è stato consegnato il premio “Come un libro all’aperto” 2026, Lucia Tancredi, Lucio Presta, Paola Perego, Luca Pagliari, Stefano Meloccaro, Daniele Mencarelli, Enrico Galiano, Giulia Baldelli.

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Nella splendida cornice della chiesa di Sant’Agostino, stracolma, il sipario è calato con un ospite d’eccezione, Federico Rampini, giornalista, scrittore e tra i più autorevoli analisti italiani degli scenari internazionali. Con il suo ultimo libro “Pane e cannoni” ha guidato il numerosissimo e attento pubblico in una lucida riflessione sulle grandi sfide del mondo contemporaneo.

Molto soddisfatta della riuscita della rassegna la sindaca Alice Andreoni: “La serata che ha visto ospite Rampini – è stata speciale, la conferma di quanto la cultura e la lettura siano strumenti preziosi di dialogo, di condivisione e di crescita personale e collettiva. E’ stato un mese intenso, ricco di incontri interessanti, riflessioni ed emozioni. “Come un libro all’aperto” continua a crescere, richiamando tanto pubblico da tutta la regione Marche e non solo. Siamo molto soddisfatti. Un sentito grazie a Even Mattioli, all’Ufficio Cultura, a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della rassegna e alle persone che, con la loro presenza, hanno reso speciale anche questa quinta edizione. Ci vediamo il prossimo anno, con nuove storie da ascoltare e nuove pagine da condividere”.