Matteo Boldreghini è il nuovo presidente dei giovani imprenditori CNA Pesaro e Urbino

Pesaro – Matteo Boldreghini, titolare della BM Diagnostics è il nuovo presidente del raggruppamento d’interesse CNA Giovani Imprenditori Pesaro e Urbino. Laureato in biotecnologie, il giovane ricercatore di Cantiano si è distinto per aver vinto lo scorso anno la finale del premio Cambiamenti, il concorso che ogni anno CNA mette in campo per selezionare le migliori aziende innovative. Finalista interregionale (miglior start-up Marche e Umbria), Boldreghini ha poi partecipato alla finale nazionale a Roma distinguendosi per la sua brillante invenzione: un kit di autodiagnosi in grado di prevenire gli infarti. Idea che è stata premiata anche dal concorso E-Capital di Istao. La BM Diagnostics è una start-up innovativa nel campo della diagnostica ‘point-of-care’, con un prodotto in fase di lancio. HeartBeat Test (patent-pending), un kit di automonitoraggio in grado di prevenire gli infarti.

“La nostra mission è salvare vite. Come? Attraverso l’automonitoraggio”: nella sua presentazione all’assemblea congressuale della CNA di Fano, dove è stata formalizzata la sua nomina, Matteo Boldreghini ha spiegato che nelle malattie cardiache la tempestività di intervento risulta fondamentale. “Quindi – ha spiegato – con il nostro kit vogliamo dare uno strumento diagnostico immediato e alla portata di tutti per prevenire le morti da infarto”.

Un’idea che è stata premiata anche con un finanziamento regionale per l’avvio e il consolidamento di imprese che realizzano investimenti connessi a risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi e che ora passerà alla fase della prototipazione e della produzione. “Sono felice di questa nomina – dice Matteo Boldreghini – che dimostra l’attenzione che la CNA ripone nei giovani imprenditori. Sono convinto che inventiva, coraggio e voglia di farcela non manchino a molti dei miei colleghi e associazioni come CNA possono aiutare e realizzare i propri progetti. Nonostante riconoscimenti, offerte ed opportunità, Matteo Boldreghini ha scelto orgogliosamente di rimanere a vivere e lavorare nella sua Cantiano.