Micaela Vitri (PD): “Dalla Regione nessuna risposta sul fondo per il reddito energetico”

Pesaro – “Nonostante il caro energia stia drammaticamente pesando su famiglie e imprese – dichiara la Consigliera regionale Micaela Vitri – la Giunta Acquaroli è completamente immobile e assente. Per l’ennesima volta, a causa dell’assenza dell’assessore in Consiglio, nessuna risposta è arrivata al mio atto, firmato anche da Andrea Biancani e dal gruppo PD Marche, che chiedeva alla Giunta di attivarsi per l’istituzione del fondo per il reddito energetico. Mentre alcune Regioni infatti hanno già predisposto questo strumento e altre hanno avviato l’iter di leggi specifiche, qui nessun intervento è stato messo in campo per concedere un contributo, fino a 8500 euro per chi installa impianti fotovoltaici, già disponibile grazie al Fondo nazionale di 200 milioni previsto dalla delibera Cipe n. 7 del 17 marzo 2020”.

“La Puglia ad esempio – seguita la Vitri – ha stanziato 6.800.000 euro per contributi sull’istallazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle abitazioni. In Campania è stata depositata una proposta di legge e anche in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia si sta lavorando in questa direzione. Nel corso di quest’anno ho presentato due proposte diverse per fronteggiare il cari energia, dall’istituzione di un fondo regionale anti crisi per il sostegno alle aziende in difficoltà e famiglie, fino all’attivazione del reddito energetico. Per quanto riguarda la prima proposta, l’assessore Carloni ad aprile aveva risposto promettendo un bonus energia di 300 euro a famiglia, poi miseramente disattesa. Sul reddito energetico ancora nessuna risposta. Non solo nulla è stato fatto dall’attuale Governo regionale nonostante le nostre tante proposte, ma la discussione dei nostri atti è costantemente rinviata per l’assenza in Aula dei componenti della Giunta”.

“Ricordo – conclude Vitri – che in caso di assenza di un assessore spetterebbe al Presidente Acquaroli la risposta alle interrogazioni per evitare di bloccare i lavori e dimostrare rispetto nei confronti dei consiglieri di opposizione e dei cittadini che rappresentano”.