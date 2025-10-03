MMS, per i cantieri di Santa Maria dell’Arzilla altri 2,5 milioni di euro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nuovi investimenti di Marche Multiservizi sulla rete fognaria, a Santa Maria dell’Arzilla, per garantire a famiglie ed imprese del territorio un servizio più efficiente e sostenibile e per migliorare la qualità delle acque del torrente Arzilla.

Sono partiti i lavori per realizzare oltre 4 km di rete fognaria per collegare la zona industriale di via Del Cairo al sistema fognario esistente di Santa Maria dell’Arzilla così da convogliare i reflui al nuovo depuratore. L’investimento, che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, prevede anche la realizzazione di un sollevamento fognario. Grazie ai lavori eseguiti, in una seconda fase, si potrà collegare anche il sistema fognario dell’abitato di Villa Betti al depuratore di Santa Maria dell’Arzilla dismettendo quello attuale che serve appunto la frazione di Villa Betti. Si tratta di un investimento fondamentale che garantirà alla comunità servita benefici ambientali ed economici.

“Continuiamo ad investire sul potenziamento e sull’efficace manutenzione delle infrastrutture idriche e fognarie del territorio servito – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – A Santa Maria dell’Arzilla sono partiti i lavori per realizzare un intervento fondamentale che porterà benefici ambientali ed economici migliorando anche la qualità delle acque del torrente Arzilla. La strategia che stiamo attuando è quella di rendere sempre più efficiente e sostenibile il servizio di gestione e trattamento delle acque reflue sostituendo più piccole strutture di depurazione con un unico impianto moderno, che viene potenziato per gestire volumi maggiori, collegato tramite collettori che convogliano queste acque reflue da un’ampia area. In questo modo garantiamo migliori performance dal punto di vista ambientale, della durata delle infrastrutture e della tenuta del sistema idrico”.