Monte Cerignone e San Costanzo nell’Itinerario della Bellezza

Pesaro – Altri due Comuni, nel giro di pochissimi giorni, hanno aderito all’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione, valorizzazione e comunicazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Si tratta di Monte Cerignone e San Costanzo, che portano i Comuni in rete della provincia di Pesaro Urbino a ben 27, a dimostrazione del successo e della validità del progetto.

Monte Cerignone sorge all’inizio dell’alta valle del Conca, su uno sperone di roccia, alle falde del Monte Faggiola. La Rocca è il cuore del borgo, ospita il Museo Contadino e l’Archivio Comunale. Il direttore Amerigo Varotti nei giorni scorsi ha incontrato il Sindaco Davide Giorgio Giorgini e altri componenti della giunta per ufficializzare l’adesione e concordare le strategie.

Come ha fatto a San Costanzo con il Sindaco Domenico Carbone e il vice Marco Sonnante. Qui la vista spazia sul mare Adriatico e sull’ampia valle del fiume Metauro, fino a Fano. Il centro storico, ancora circondato dalle mura malatestiane, risalenti al XIV e al XV secolo, conserva resti del castello quattrocentesco, tra cui i torrioni.

Molto soddisfatto Varotti: “Il nostro progetto partito sette anni fa con sette Comuni, nel 2025 ne conterà 27. Almeno per ora. È molto forte la richiesta degli amministratori di entrare in questa rete perché un po’ tutti hanno compreso che oggi più che mai è fondamentale unire le forze e promuoversi unitariamente. La fiducia di tanti Comuni è la dimostrazione della bontà del nostro lavoro e dei risultati ottenuti. Dopo la presentazione de ‘La Bellezza in Blu’, l’Itinerario dedicato al nostro mare e alle collaborazioni con diversi Comuni per Pesaro capitale italiana della cultura, a settembre ripartiremo con la partecipazione alle più importanti fiere turistiche internazionali e con tante altre iniziative promozionali”.