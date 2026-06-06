Montefeltro capitale della mountain bike: al via la 17ª edizione de “Il Carpegna mi basta!”

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Pesaro – A Carpegna fervono i preparativi per accogliere al meglio i biker provenienti da tutta Italia per la 17esima edizione de “Il Carpegna mi basta!”. L’evento nel cuore del Montefeltro, dedicato all’indimenticabile Marco Pantani, quest’anno si fa letteralmente in quattro. Non solo la storica Granfondo (di 42 km e 1.800 metri di dislivello), ma anche Marathon (60 km e 2.400 metri), Corto agonistico (31 km e 1.300 metri) e cicloturistico (30 km e 1.200 metri) aperto anche alle e-bike. Prevista inoltre anche la gara per le categorie giovanili Esordienti e Allievi su 18 km e 700 metri di dislivello positivo. Percorsi con classifiche e premiazioni distinte per oltre 120 premi tra articoli tecnici e gastronomici.

Percorsi e varianti per tutti i gusti insomma – e soprattutto per tutte le gambe – che alterneranno tratti tecnici a spettacolari paesaggi naturali e storici, dal suggestivo e inedito attraversamento del borgo di Frontino fino al passaggio vista mare sulla vetta del Carpegna, passando naturalmente per la scalata del Cippo, ripercorrendo i tornanti su cui si allenava il Pirata. Un appuntamento che quest’anno fa parte di diversi circuiti, come “new entry” o come prova storica: Appennino Superbike, Rampitek Rosso, Romagna Bike Cup, Coppa Emilia-Romagna, Supersix Race, Coppa Marche ma anche come gara jolly della Deltos Cup e circuito regionale Point to Point FCI.

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Con l’iscrizione, a quota scontata di 37 € per gli agonisti e 27 € per i cicloturisti fino a sabato 6 giugno, si riceverà un esclusivo pacco gara con prodotti alimentari e tecnici, in una comoda e riutilizzabile borsa in cotone con stampa artigianale a mano dalla Antica Stamperia Carpegna. Infine, quest’anno anche gli accompagnatori potranno usufruire gratuitamente del pranzo e non solo gli atleti. Una giornata tutta da vivere tra Marche e Romagna, nel cuore del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, e da ricordare grazie anche alla rinnovata collaborazione di Racephoto che immortalerà i biker lungo il percorso nei punti più suggestivi ed emozionanti.

Ulteriori informazioni e iscrizioni sul sito ilcarpegnamibasta.it, dove sarà possibile consultare anche strutture ricettive e pacchetti weekend promozionali, o su Whatsapp al 320 1165390. Organizzazione Carpegna Experience APD in collaborazione con Comune di Carpegna.