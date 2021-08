Mostre e musei aperti per Ferragosto 2021 a Mondolfo

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Saranno aperti e ad ingresso gratuito per il lungo fine settimana di Ferragosto i Musei civici di Mondolfo. Uno dei borghi più belli d’Italia conferma la propria vocazione all’accoglienza turistica offrendo anche nei giorni 14 – 15 agosto 2021 la regolare apertura dei Musei civici al Complesso Monumentale di S. Agostino. Apertura che sarà non solo al mattino e pomeriggio ma che prevede per l’intero fine settimana anche l’accessibilità in notturna, con orario 21 – 24.

Ingresso gratuito ai Musei come pure alle mostre in corso promosse da PAM – Pro Arte Mondolfo: “Allegoria dei sensi” a cura di Stefano Papetti con la tela del Guerrieri sempre dal grande impatto per la pittura del “Caravaggio delle Marche”; e poi “Storie smascherate: c’erano una volta i dispositivi di protezione individuale”, a cura di Chiara De Angelis della rivista Magazzino e di Samuele Severini con una collezione fotografica digitale che vuole raccontare nei sopra logge del Complesso monumentale di S. Agostino aneddoti ed evoluzioni dell’uso della mascherina, mostrando come l’impiego dei dispositivi di protezione individuali abbiano influenzato la società e come siano stati ripetutamente utilizzati nel corso della storia. Dai Musei civici, poi, si potrà spaziare a “Mondolfo galleria senza soffitto” che centinaia di persone accoglie da ogni parte d’Italia per le gigantografie di Mario Giacomelli che, in un percorso all’interno del castello martiniano e non solo fra monumenti, belvederi, scale e chiese, dialogano poi con la moderna street art.

E perché, poi, non abbandonarsi a gustare la celebre enogastronomia di questa terra delle due vacanze in una, o assaggiare i caratteristici “Dolcetti di S. Anna” legati all’antico monastero benedettino? Per informazioni Musei Civici / Informazione Accoglienza Turistica IAT: tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei): sabato e domenica 10-12/16-19/21-24. Ingresso a Musei e Mostre con green pass. www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it.