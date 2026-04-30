Mountain bike, Bike Therapy Pergola protagonista alla Nove Fossi

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Pergola (PU) – Pedalano forte i ragazzi dell’Asd Bike Therapy di Pergola. La positiva stagione ha avuto una importante conferma alla Nove Fossi di Cingoli, tra le gare più importanti a livello nazionale. La manifestazione ha saputo catalizzare l’attenzione dei praticanti della mountain bike, confermando il prestigio di un appuntamento giunto alla 28esima edizione e valido per i circuiti Tour 3 Regioni, Rampitek e Bike Tour Coppa Marche, con valenza di prova di Campionato Regionale Point to Point FCI Marche individuale e di società.

Bike Therapy è stata assoluta protagonista con ben 4 bikers tra i primi 11 classificati.

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Franco Casella ha ottenuto un ottimo secondo posto assoluto; Davide Giorgini ha concluso quarto; Michele Angeletti sesto; Leopoldo Rocchetti 11esimo assoluto e primo di categoria. Ma non solo, molto bene anche gli altri: Stefano Bizzarri sesto di categoria; Gabriele Pezzotti 13esimo Open; Simone Barigelli 15esimo Open; Gabriele Savi settimo U23; Riccardo Ferretti nono di categoria. Hanno partecipato anche Giorgio Francesconi ed Enri Sebastianelli, quest’ultimo al giro gravel.

“Risultati di grande valore – spiegano il presidente dell’Asd Emanuele Ercolani e il vice Luca Castratori – considerando la rilevanza della gara e la massiccia partecipazione di circa 700 bikers provenienti da tutta Italia. Ne andiamo orgogliosi come del resto della stagione che ci ha visto finora protagonisti in tante manifestazioni sia in Italia che all’estero con buoni risultati. Siamo una piccola realtà ma in crescita, tanto che nel team abbiamo diversi Elite provenienti da fuori regione”.

Gare ma non solo. Oltre all’aspetto prettamente sportivo, infatti, Bike Therapy da tempo propone diversi qualificati servizi sia per ciclisti che per il turismo. Tra questi il servizio e-bike, che dal 2021 sta riscuotendo un ottimo successo. Un progetto nato per far conoscere Pergola e le Terre del Catria, e non solo, dando la possibilità ad appassionati e turisti di noleggiare bici a pedalata assistita per vivere una esperienza tra natura, divertimento e buon cibo. Del servizio si può usufruire recandosi al negozio di viale Kennedy a Pergola, oppure con consegna-ritiro presso il domicilio, strutture ricettive e produttori enogastronomici. Comprende assistenza con officina meccanica e, su richiesta, guida-accompagnatore.