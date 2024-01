Movimento dei flussi turistici del Comune di Fano nel 2023

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Nell’ambito degli Stati generali del turismo sono stati presentati i dati relativi ai flussi turistici registrati nel comune di Fano nell’anno 2023. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio del turismo della Regione Marche in collaborazione con il settore competente in materia di turismo del Comune di Fano. I movimenti turistici sono stati illustrati al pubblico dal dirigente del settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo Ignazio Pucci che ha evidenziato “per il 2023 una chiusura positiva rispetto all’anno precedente registrando complessivamente un +1,34 di arrivi e + 2,03 di presenze. E’ stato inoltre sottolineato il dato particolarmente positivo relativo ai flussi dei turisti stranieri che ha riportato complessivamente nel 2023 +9,14 negli arrivi e + 11,38 nelle presenze. Un importante risultato è stato raggiunto anche per la destagionalizzazione in quanto i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre hanno tutti registrato un forte incremento. Per quanto riguarda le presenze straniere la Germania si conferma il primo paese con 27.166 presenze mentre per quanto riguarda le regioni italiane è la Lombardia al primo posto con 157.442 presenze registrate nel 2023. Per quanto riguarda il lungo periodo è stata fatta un’analisi degli ultimi 5 anni e i dati hanno evidenziato una importante crescita dei flussi tra il 2023 e il 2019 registrando un +13,51 negli arrivi e +17,87 per le presenze con una variazione assoluta pari a 104.517 presenze in più”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Etienn Lucarelli in quanto “i dati certificano i risultati di un importante lavoro fatto nel settore del turismo negli ultimi 5 anni attraverso la redazione prima e poi l’attuazione del piano strategico del turismo che ha coinvolto tutti gli operatori del settore in un lavoro sinergico e innovativo”.

