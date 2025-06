Museo del Balì, presentata la stagione estiva

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il Museo del Balì di Colli al Metauro propone una stagione estiva 2025 con eventi pensati per adulti e bambini, frutto anche di nuove collaborazioni, nell’ottica di fare sempre più rete con i territori vicini e creare partnership in grado di ampliare l’offerta museale. Definito dal Miur tra i quattro musei della scienza più importanti d’Italia, il museo ha messo in calendario da giugno a settembre iniziative che coinvolgono Comuni, Reti musali e travel blogger.

Il programma è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord, associazione sempre disponibile a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio.

“Il nostro obiettivo – ha esordito il Presidente della Fondazione Roberto Lauri – è quello di incrementare sempre più il numero di visitatori, attualmente circa 45mila all’anno, e l’estate è sicuramente la stagione migliore per farlo. Nostra intenzione è anche quella di stabilire nuovi rapporti con enti ed associazioni, perché solamente facendo rete il Museo e l’intero territorio possono crescere. Per la prima volta quest’anno abbiamo aderito alle Giornate Europee dell’Archeologia, partecipando ad un evento che ha visto la collaborazione della Rete museale della Via Flaminia e dei Comuni di Colli al Metauro e Fossombrone. Una sinergia che vogliamo portare avanti”.

Nella cornice del suggestivo parco archeologico di Forum Sempronii, in notturna, uno degli operatori scientifici del museo ha raccontato lo stretto legame esistente tra antichi romani e cielo stellato. Si è aperto così il calendario estivo del museo del Balì che prevedrà per l’intera estate altri interessanti appuntamenti con la scienza, a portata di tutti, da 0 a 99 anni. A partire dal 21 giugno e fino alla fine di settembre, ogni venerdì dalle ore 19, riaprirà l’osservatorio astronomico, che grazie ai suoi telescopi di ultima generazione, permetterà di azzerare le distanze tra l’osservatore e l’immensa volta celeste.

Un’esperienza unica, da fare almeno una volta! Nel mese di luglio il museo, che sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 17:30 alle 23:30, vi aspetterà venerdì 18 luglio con uno speciale trekking in serata, patrocinato dal Comune di Colli al Metauro, in collaborazione con la travel blogger Valentina Pierucci, che consentirà di scoprire le bellezze della natura che circondano il science center. Terminata la passeggiata i partecipanti potranno ammirare le stelle con un’osservazione speciale denominata “Spiaggia delle stelle”, novità di quest’anno del museo. Il prato dell’osservatorio del Museo del Balì si trasformerà in una suggestiva “spiaggia astronomica” in cui gli ospiti si sdraieranno su comode chaise longue per l’osservazione guidata del cielo estivo. Con l’ausilio di un potente laser verde, che lascia una traccia nitida sulla volta celeste, la guida indicherà le costellazioni e i principali oggetti visibili: stelle doppie, ammassi, nebulose e pianeti.

“Gli spettatori potranno seguirne il percorso restando comodamente distesi – ha spiegato la Direttrice Scientifica del museo, Francesca Cavallotti – puntando i propri binocoli per seguire la scia luminosa del laser. Poi, i partecipanti si sposteranno presso i telescopi del museo per osservazioni più dettagliate. Una delle tante iniziative che proponiamo in questa estate che si preannuncia molto interessante”. Agosto è il mese delle stelle per eccellenza e troverete il museo aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 17:30 alle 23:30. In particolare nelle giornate del 10,11 e 12 agosto, a ridosso della notte di San Lorenzo, si potranno ammirare le stelle cadenti grazie a speciali eventi serali del Museo del Balì. A chiusura del ricco calendario estivo, a settembre grande protagonista delle iniziative sarà la luna, con un’apertura serale del museo e dell’osservatorio prevista per il 7 settembre, per assistere all’eclissi lunare.

“Altro obiettivo del Museo – ha proseguito Tonino Gattoni, consigliere della Fondazione – è di ampliare le attività e di aprirsi sempre più, anche ospitando iniziative esterne”.

“Siamo orgogliosi – ha concluso la responsabile comunicazione e immagine di Confcommercio Marche Nord Valentina Tonelli – di presentare gli eventi estivi del Museo del Balì – uno dei quattro musei della scienza più importanti d’Italia. Un vanto per la nostra provincia e tutte le Marche, una straordinaria eccellenza che può rappresentare sempre più un volano turistico. Come Confcommercio siamo disponibilissimi a contribuire alla promozione del Museo e dei suoi eventi anche con il nostro progetto turistico ‘Itinerario della Bellezza’, del quale pure Colli al Metauro fa parte”.

Il calendario completo con tutti gli eventi nel sito www.museodelbali.it