Nasce l’Accademia del Teatro della Fortuna

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un nuovo progetto culturale prende vita a Fano con la nascita dell’Accademia del Teatro della Fortuna, istituita da Maria Caterina Andreozzi, laureata presso l’Accademia Internazionale di Teatro; Francesco Brunori, diplomato presso la Scuola di Teatro Padiglione Ludwig; e Giacomo Tarsi, diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione con il la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, grazie al sostegno del presidente Stefano Mirisola.

L’Accademia del Teatro della Fortuna, pensata come un ambiente stimolante, creativo e accogliente, vuole essere un centro di eccellenza per la formazione teatrale e cinematografica nelle Marche. Un’iniziativa che punta a coniugare professionalità, passione e inclusività, offrendo ai giovani aspiranti attori un percorso formativo qualificato. Il programma didattico abbraccia tutte le principali discipline dell’arte scenica: dalla recitazione al canto, dal movimento scenico alla danza, fino agli approfondimenti teorici sul teatro e sul cinema.

Pubblicità

L’anno accademico 2025-2026 prenderà il via il 6 ottobre e si concluderà l’11 luglio 2026, le lezioni si svolgeranno di mattina, dal lunedì al giovedì, per un totale di 36 settimane di formazione intensiva. A rendere ancora più ricco il percorso formativo, una serie di workshop intensivi che costituiranno per gli studenti un’opportunità irripetibile di confronto con artisti di spicco nel panorama teatrale e cinematografico nazionale, come Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti.

Il percorso si concluderà con un saggio finale aperto al pubblico, che si terrà sul palco del prestigioso Teatro della Fortuna di Fano.

Con questa iniziativa, l’Accademia mira a valorizzare i talenti del territorio e non solo, promuovendo l’accesso alla cultura teatrale e contribuendo al rafforzamento del tessuto culturale locale, grazie a un’offerta formativa innovativa, continuativa e di alto profilo.