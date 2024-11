Nel week-end al via “E’ Natale a Mombaroccio”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Al via nel weekend del 23-24 novembre, per proseguire nei fine settimana del 30 novembre-1° dicembre, 7-8 dicembre e 14-15 dicembre, ‘E’ Natale a Mombaroccio’, uno degli appuntamenti clou de ‘Il Natale che non ti aspetti’, l’evento natalizio diffuso nella provincia di Pesaro Urbino. È organizzato dalla Pro Loco di Mombaroccio con i patrocini di Comune, Provincia, Regione e Consiglio regionale, Pesaro 2024, Comitato provinciale e regionale Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia). È stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord, Mombaroccio infatti è uno dei comuni che fanno parte dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato dall’associazione.

“Mombaroccio è un borgo incantevole – ha esordito il vicedirettore Agnese Trufelli – che durante le festività natalizie regala un’atmosfera magica. Grazie al grande lavoro di volontari e associazioni e al sostegno del Comune e della Regione, questo evento cresce anno dopo anno, con indubbi benefici per il territorio, sia dal punto di vista turistico che economico”.

Ha proseguito il sindaco Emanuele Petrucci: “Ringrazio Confcommercio per la consueta preziosissima collaborazione nella promozione di un evento al quale teniamo tantissimo. Un grazie che estendo a tutti i volontari della Pro Loco, che rappresentano un patrimonio prezioso e imprescindibile per la comunità, all’Unpli e alla Regione che ha contribuito alla riqualificazione di alcune parti del nostro centro storico. Fare rete è fondamentale, insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

Con convinzione la Regione Marche sostiene le iniziative de ‘Il Natale che non ti aspetti’, come ribadito dall’assessore regionale Francesco Baldelli: “Grazie allo straordinario lavoro svolto dalle Proloco e alla filiera istituzionale le Marche diventano capitale del turismo tutto l’anno. La Regione crede molto in questi eventi che sostiene con convinzione. Mombaroccio ospita uno di questi appuntamenti di grande successo. Un borgo meraviglioso, dove abbiamo contribuito al recupero delle mura storiche”.

Il direttore artistico Beatrice Vincenzi è sceso nel dettaglio del programma: “Con orgoglio possiamo dire che Mombaroccio è stato il primo comune a credere nelle potenzialità degli eventi natalizi. Una manifestazione che richiama visitatori da tutta Italia, nel borgo transitano ogni anno dalle 15mila alle 20mila persone. E anche quest’anno siamo pronti per una edizione che saprà regalare emozioni”.

Il grande mercatino natalizio si presenterà quest’anno con 37 tipiche casette in legno allestite lungo il borgo, all’interno delle quali i migliori artigiani e hobbisti esporranno i loro oggetti a tema. Come da tradizione non mancherà la suggestione della ‘Magica Nevicata’ in piazza Barocci e lungo le vie principali, così come il fascino dei classici ‘luoghi magici’: Paesaggio Invernale, Villaggio Montano, Natale a Palazzo Del Monte, Presepi dal Mondo, Casa delle Lanterne, Passeggiata Panoramica, Presepi tradizionali di Maria. Per i più piccoli la Casa di Babbo Natale con il laboratorio e gli spettacoli in programma nel teatro comunale. Previsti punti ristoro, chiostro dei sapori, locande e ristoranti convenzionati. Previste due aree sosta per i camper (zona attorno al santuario del Beato Sante e zona industriale di Mombaroccio, entrambe collegate con bus navetta). Nei giorni dell’evento sarà possibile parcheggiare le auto lungo le principali vie che conducono al centro storico (rese a senso unico per l’occasione) oppure nei parcheggi segnalati. Per entrambi i parcheggi sarà disposto un servizio navetta gratuito.

Ha concluso Stefania Sperindio vicepresidente Unpli provinciale e segretaria della Proloco Mombaroccio: “L’evento cresce ogni anno e si arricchisce grazie all’esperienza e alla passione dei nostri volontari. Anche per questa edizione la proposta include eventi e attività per tutti i gusti e fasce d’età, con ambientazioni suggestive che veicoleranno il fascino del borgo”.

Info: www.nataleamombaroccio.it e canali social della manifestazione.