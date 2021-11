Nelle scuole fanesi sventolano le bandiere verdi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Per l’undicesimo anno consecutivo la città di Fano, grazie agli istituti scolastici che aderiscono ai progetti per lo sviluppo della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, ha ottenuto la Bandiera Verde Eco-Schools. Le scuole premiate sono la Direzione Didattica “Fano S. Lazzaro”, l’Istituto Comprensivo “G. Padalino” e il Circolo Didattico “Fano Sant’Orso”. In mattinata si è svolta la consegna dell’attestato e della “Bandiera Verde”, prima presso la Scuola Primaria “Montesi” di Sant’Orso e successivamente presso la Scuola dell’Infanzia “Girotondo” di Vallato. Erano presenti l’Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Fano Samuele Mascarin, i Dirigenti scolastici Silvia Faggi Grigioni e Michele Locarini, la rappresentante per le Marche di Eco-Schools Patrizia Servizi oltre ad ASET Spa e gli insegnanti referenti del progetto Barbara Roberti e Michele Mattioli, che insieme hanno consegnato agli insegnanti e ai bambini il vessillo che testimonia l’impegno della comunità scolastica fanese sui temi della sostenibilità e della responsabilità civica e ambientale.

“Il programma internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) è rivolto a migliorare la vivibilità, la cura e la salvaguardia dell’ambiente sviluppando attraverso un percorso educativo il senso civico dei ragazzi, anche attraverso la riduzione dei consumi e degli sprechi – ha ricordato l’Assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin – Encomiabile l’impegno e i risultati che bambine e bambini, insieme a insegnanti e famiglie, hanno messo in campo in un contesto così complesso e difficile per il mondo della scuola, dimostrando in questo di essere davvero un esempio per tutta la nostra comunità”

